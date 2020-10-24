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Жизнь

В Барнауле упрямая антимасочница целый час трепала нервы полному трамваю людей

В пятницу вечером, 23 октября, в Барнауле пассажирка трамвая принципиально не собиралась надевать маску. Из-за нее движение встало примерно на час и образовалась пробка из 15 трамваев, рассказывают барнаульцы в соцсетях.

Полиция и нарушительница масочного режима.
Полиция и нарушительница масочного режима.
"Инцидент Барнаул"

Женщина отказывалась надевать маску. Выходить из трамвая она также не хотела. Один из пассажиров даже предложил ей такси за его счет, лишь бы упрямая женщина перестала задерживать остальных.

Антимасочница не поддавалась на уговоры пассажиров, у которых уже начали сдавать нервы.

«Женщина ссылалась на закон где указывалось, что она не обязана выполнять действия сотрудников Горэлектротранса. И они нарушают её личную свободу действий», — пишут в группе «Инцидент Барнаул».


Вывести пассажирку из вагона удалось только сотрудникам полиции. Они составили на нее протокол.

Ранее аналогичный случай был в Рубцовске. Там транспортное предприятие также собирается через суд обязать нарушителя возместить ущерб за простой.

Напомним, в Алтайском крае действует масочный режим. Находиться без средств защиты в транспорте — это нарушение.

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