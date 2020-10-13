Томенко обновил «коронавирусный указ»: поголовные маски, минимум развлечений и разбивка на группы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавируса, сообщает региональное правительство.

Изменения внесли в указ от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

«Гражданам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания, запрещается нахождение в торговых сетях, магазинах, на предприятиях сферы услуг и общественного питания, в аптечных и медицинских организациях, а также в объектах транспорта общего пользования», — говорится в документе.

Контроль за соблюдением запрета возложили на собственников помещений и перевозчиков.

Работодателям рекомендовали ввести гибкий рабочий график и начинать рабочий день в разное время для разных групп сотрудников — эта мера должна снизить в общественном транспорте число людей, едущих на работу.

Красная зона. Коронавирус. altairegion22.ru

Кроме того, Томенко поручил усилить контроль за масочным режимом. Этим займутся сотрудники полиции и Роспортребнадзора, а также городские и районные чиновники.

В школах усилят контроль за состоянием учащихся. Осенние каникулы продлили до двух недель — до 9 ноября.

«Это позволит прервать сложившиеся контактные цепочки среди школьников, что должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе. Школы, в которых 30 и более процентов учителей находятся на больничном, смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы», — подчеркнули в правительстве.

Министерству спорта поручили ограничить число зрителей на различных соревнованиях. В целом, рекомендовали сократить количество массовых мероприятий с очным присутствием людей — до 30 ноября.

Для информирования организуют смс-рассылку — о мерах профилактики и предотвращения. Посильную помощь медучреждениям окажут волонтеры.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявили 170 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего от инфекции в регионе умерли почти 600 человек.