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Политика

Жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление президента в TikTok

Барнаульскую активистку Марию Пономаренко оштрафовали за ролик с критикой Владимира Путина, который она выложила в популярном приложении TikTok, сообщает «Тайга.инфо».

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Женщину признали виновной в оскорблении президента России. Решение вынес Железнодорожный районный суд Барнаула.

Отмечается, что в ролике Пономаренко записала обращение «Путина в отставку! Хабаровск, я с вами» и нецензурными словами отозвалась о главе государства.

Юрист Эрнест Мезак назвал решение барнаульского суда «совершенно необоснованным» и предположил, что активистка критиковала президента не как орган государственной власти, а как «безответственного политика», а штраф «не соответствует масштабам содеянного».

«Вспоминается дело, по итогам рассмотрения которого ЕСПЧ нашел нарушение свободы слова в санкции французского суда, который осудил некоего Эона, оскорбившего французского президента Саркози небольшим плакатом со словами „Отвали, идиот несчастный“», — добавил он.

Напомним, что что это не первое наказание Пономаренко — ранее ее оштрафовали на 10 тыс. рублей за маску с надписью «Путина в отставку», которую она надела в здании мирового суда.

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