Жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление президента в TikTok

Женщину признали виновной в оскорблении президента России. Решение вынес Железнодорожный районный суд Барнаула.
Отмечается, что в ролике Пономаренко записала обращение «Путина в отставку! Хабаровск, я с вами» и нецензурными словами отозвалась о главе государства.
Юрист Эрнест Мезак назвал решение барнаульского суда «совершенно необоснованным» и предположил, что активистка критиковала президента не как орган государственной власти, а как «безответственного политика», а штраф «не соответствует масштабам содеянного».
«Вспоминается дело, по итогам рассмотрения которого ЕСПЧ нашел нарушение свободы слова в санкции французского суда, который осудил некоего Эона, оскорбившего французского президента Саркози небольшим плакатом со словами „Отвали, идиот несчастный“», — добавил он.
Напомним, что что это не первое наказание Пономаренко — ранее ее оштрафовали на 10 тыс. рублей за маску с надписью «Путина в отставку», которую она надела в здании мирового суда.