Спланированная акция. Зачем «антимасочники» в Барнауле продолжают нападки на «Горэлектротранс»

3 ноября активисты Барнаульского движения противников использования средств индивидуально защиты (БДПИСИЗ) пришли на муниципальное предприятие «Горэлектротранс», чтобы потребовать личной встречи с его руководителем Николаем Петряшиным.

На предприятие заявилась группа из восьми человек — преимущественно люди преклонного возраста. Свои претензии, как и требования, они никак не обозначили и наотрез отказались представляться.

По обыкновению «антимасочники» были без средств индивидуальной защиты. Хотя по указу губернатора Виктора Томенко, пройти на любое предприятие можно только в маске и при условии нормальной температуры тела, что проверяется охраной на входе.

Ситуация с Горэлектротрансом. Михаил Хаустов

При этом, барнаульцы вели себя агрессивно, хамили охраннику и сотрудникам «Горэлектротранса». Однако, вход в саму организацию они не блокировали. Работники предприятия могли спокойно проходить в здание и выходить из него.

По данным altapress.ru, незванные гости были из числа представителей не зарегистрированной в России общественной организации «Народный контроль СССР».

Напомним, 26 октября «антимасочники» провели спланированную акцию в трамвае № 10. Они зашли в общественный транспорт без средств защиты, но с камерами и кипой распечатанных законодательных актов наперевес.

На просьбу кондуктора надеть маски или покинуть вагон общественники не реагировали. Трамвай пришлось остановить, пока не приехали сотрудники полиции.

Мария Пономаренко. Анна Зайкова.

К акции присоединилась блогер Мария Пономаренко. Вместе с общественницей Еленой Зигуновой, она рассказала altapress.ru свою версию событий. По их словам «антимасочники» просто поехали на трамвае в отделение полиции, чтобы подать заявление о нарушении «Горэлектротрансом» права не носить жителями Барнаула индивидуальных средства защиты.

К конфликту подключилась полиция. Группу из 17 человек отвезли сначала на ул. Докучаево, после чего перенаправили в отделения полиции Ленинского и Индустриального районов. Теперь в ситуации будет разбираться суд.

Полиция и нарушительница масочного режима. «Инцидент Барнаул»

Спустя неделю «антимасочники» вновь пошли в наступление. На этот раз они отправились к директору «Горэлектротранса» Николаю Петряшину.

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе транспортной компании, из-за введенных ограничений в связи с распространением ковид, личные приемы у руководителя не проводятся.

К тому же, общественники отказались даже представиться.

Трамвай. Анна Зайкова , altapress.ru.

Олеся Черских,

начальник отдела связей с общественностью «Горэлектротранса»:

У нас режимное предприятие. По правилам на личный прием можно пройти только при предъявлении паспорта и предоставления своих данных. После приема, как правило, готовится официальный ответ, его отправляют адресно заявителю. Кроме того, каждый посетитель должен быть отмечен в журнале учета.

Интересно, что «антимасочники» попытались пригрозить сотрудникам «Горэлектротранса» полицией. Те в ответ, сами вызвали наряд после того, как делегация стала вести себя чересчур нагло.

Участники «антимасочной» акции в гостях у altapress.ru. Анна Зайкова.

Олеся Черских,

начальник отдела связей с общественностью «Горэлектротранса»:

Люди вели себя агрессивно, хамили охране и сотрудникам. При попытке их сфотографировать — грубили.

По словам очевидцев, когда к месту события прибыли полицейские, общественники стали вести себя скромнее. Они рассказали блюстителям порядка, что никому не грубили, а лишь хотели передать директору предприятия обращение, которое, по их словам, отказались принять.

В пресс-службы «Горэлектротранса» отметили, что это заявление «антимасочников» не соответствует реальному положению дел.

Трамвай. Анна Зайкова , altapress.ru.

Большое обращение в итоге было передано руководству предприятия. Его содержание пока неизвестно. После этого общественники спокойно покинули здание «Горэлектротранса». На этом конфликт был исчерпан.

В заключение отметим, что на канале YouTube «Хватит врать!» развернута целая акция в защиту «антимасочников». В комментариях к одному из видео указаны счет и номера, привязанные к банковским картам, куда можно отправить пожертвования в поддержку барнаульского движения.