Дело о бунте антимасочников, устроивших восстание в трамвае Барнаула, передали в суд

За нарушение масочного режима будут судить 17 жителей Барнаула, устроивших «акцию протеста» в трамвае, сообщает Telegram-канал « Ленина, 59 ».

Напомним, вечером 26 октября в трамвае устроили бунт люди, которые отрицают необходимость носить маски в общественном транспорте. В итоге движение общественного транспорта заблокировали на улице Попова, в районе улицы Взлетной.

В трамвай № 10 на двух следующих друг за другом остановках зашли люди — всего 17 человек. На просьбу кондуктора надеть защитные маски они ответили отказом и начали снимать происходящее на видео.

«Начали вести себя агрессивно, отказываясь выходить из общественного транспорта. На видео, распространенное в соцсетях, запечатлено как одна из специально зашедших в трамвай женщин оскорбляет водителя, угрожает расправой», — говорится в сообщении.

Группу безмасочников доставили в полицию, где составили протокол об административном правонарушении за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Также составили протокол за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, в связи исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности».

Материалы направили в суд. Ранее еще одна упрямая антимасочница целый час трепала нервы полному трамваю людей в Барнауле.