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Происшествия

Конфликт в духе «вези меня, мразь» произошел в Барнауле

Барнаульский таксист отказался везти пассажирку, которая была без маски. Женщину такой расклад не устроил и после словесной перепалки она ударила водителя по лицу. Видео конфликта опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Пассажирка такси в Барнауле устроила взбучку таксисту.
Пассажирка такси в Барнауле устроила взбучку таксисту.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Таксист рассказал, что на просьбу надеть маску женщина ответила категорическим отказом, аргументируя это тем, что является постоянной клиенткой такси. Водитель сказал, что не повезет ее без маски и попросил выйти.

В ответ, по словам мужчины, пассажирка начала хамить и оскорблять его.

Тогда таксист включил камеру на телефоне и начал снимать.

На видео попало, как женщина, увидев телефон, пытается помешать съемке, потом замахивается и бьет мужчину по лицу. Со словами сожаления о сломанных ногтях и угрозами водителю женщина покинула салон.

В комментариях барнаульцы вспомнили Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье. На скандальном видео она бьет таксиста, называет «мразью» и обещает большие проблемы, когда за ним приедут. Когда кадры попали в сеть, она раскаялась и сказала, что ей стыдно.

Как уже сообщалось, за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы:

  • на граждан — от 15 до 40 тысяч рублей,
  • должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей,
  • юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За оказание услуг пассажиру без маски водителя могут привлечь к административной ответственности.

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