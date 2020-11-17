Конфликт в духе «вези меня, мразь» произошел в Барнауле

Барнаульский таксист отказался везти пассажирку, которая была без маски. Женщину такой расклад не устроил и после словесной перепалки она ударила водителя по лицу. Видео конфликта опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Таксист рассказал, что на просьбу надеть маску женщина ответила категорическим отказом, аргументируя это тем, что является постоянной клиенткой такси. Водитель сказал, что не повезет ее без маски и попросил выйти.

В ответ, по словам мужчины, пассажирка начала хамить и оскорблять его.

Тогда таксист включил камеру на телефоне и начал снимать.

На видео попало, как женщина, увидев телефон, пытается помешать съемке, потом замахивается и бьет мужчину по лицу. Со словами сожаления о сломанных ногтях и угрозами водителю женщина покинула салон.

В комментариях барнаульцы вспомнили Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье. На скандальном видео она бьет таксиста, называет «мразью» и обещает большие проблемы, когда за ним приедут. Когда кадры попали в сеть, она раскаялась и сказала, что ей стыдно.

Как уже сообщалось, за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы:

на граждан — от 15 до 40 тысяч рублей,

должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей,

юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За оказание услуг пассажиру без маски водителя могут привлечь к административной ответственности.