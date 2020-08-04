Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 августа 25°C
Автоновости

«Встанет все»: в Барнауле почти на месяц закрывают оживленный перекресток

С 4 по 28 августа в Барнауле перекрыли движение на участке ул. Власихинской перед пересечением с Павловским трактом, предупредили в администрации города. Полосы будут закрывать поочередно, чтобы не закрывать участок полностью.

Светофор.
Светофор.
СС0

Перекрытие связано с ремонтом магистральной тепловой сети. На подаче горячей воды барнаульцам это не скажется. После того, как трубу проложат, необходимо будет кратковременное отключение для того, чтобы ввести этот трубопровод в эксплуатацию.

  • С 4 по 25 августа ремонтные работы будут проходить по четной стороне.
  • С 25 августа по 9 сентября специалисты приступят к ремонту нечетной стороны.

В комментариях барнаульцы переживают, что теперь в пробках" встанет всё: Ленточный бор, Попова и Власихинская.

«Как выезжать из города, когда Павловский стоит в пробке аж от Малахова?», — задаются вопросом комментаторы.

Отметим, что даже в начале 10 утра пробки, по данным 2Gis, составляют 4 балла. Дорожный затор на ул. Трактовой до Павловского тракта.

Ранее сообщалось, что с 3 августа в Барнауле перекрыли для проезда участок улицы Пролетарской.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость