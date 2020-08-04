«Встанет все»: в Барнауле почти на месяц закрывают оживленный перекресток

С 4 по 28 августа в Барнауле перекрыли движение на участке ул. Власихинской перед пересечением с Павловским трактом, предупредили в администрации города. Полосы будут закрывать поочередно, чтобы не закрывать участок полностью.

Перекрытие связано с ремонтом магистральной тепловой сети. На подаче горячей воды барнаульцам это не скажется. После того, как трубу проложат, необходимо будет кратковременное отключение для того, чтобы ввести этот трубопровод в эксплуатацию.

С 4 по 25 августа ремонтные работы будут проходить по четной стороне.

С 25 августа по 9 сентября специалисты приступят к ремонту нечетной стороны.

В комментариях барнаульцы переживают, что теперь в пробках" встанет всё: Ленточный бор, Попова и Власихинская.

«Как выезжать из города, когда Павловский стоит в пробке аж от Малахова?», — задаются вопросом комментаторы.

Отметим, что даже в начале 10 утра пробки, по данным 2Gis, составляют 4 балла. Дорожный затор на ул. Трактовой до Павловского тракта.

Ранее сообщалось, что с 3 августа в Барнауле перекрыли для проезда участок улицы Пролетарской.