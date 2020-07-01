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Автоновости

Вступил в силу запрет на ввоз праворульных автомобилей

Запрет на ввоз праворульных машин вступил с 1 июля в России. Это касается самосвалов, спецтехники, грузовиков с манипуляторами, автобусов категории М2 и М3, микроавтобусов, минивэнов и другого транспорта, в котором более восьми мест.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

На рынке автомобилей в целом данный запрет, обусловленный новым ГОСТом техрегламента Таможенного союза, не отразится.

Техрегламент касается безопасности транспортных средств и ужесточает требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульного транспорта.

Решение принято Евразийской комиссией и касается не только России, но и всего ЕАЭС из-за сокращающегося рынка, пишет РИА Новости.

Если 15 лет назад в Россию ежегодно ввозилось более 400 тыс. праворульных автомобилей, то сейчас их число снизилось до 10−15 тыс. машин в год.

Ограничения

Ограничения для праворульного транспорта начали вводиться уже несколько лет назад. И новая мера не будет касаться тех машин, которые уже ездят по дорогам страны, пишет News.ru.

«Бонусы»

Помимо этого, с 1 июля начнут действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля.

То есть при переводе машины на газ, установке лебедок, фаркопов и багажников владельцу придется отправить машину на проверку в специальную лабораторию.

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