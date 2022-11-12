Всю ночь расчищали тротуары и дороги от снега специалисты в Барнауле

Дороги обрабатывали песчано-соляной смесью и прометали тротуары.
Днем дорожники продолжили посыпать реагентами второстепенных улиц, основные магистрали прометаются от снега, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
На линии работают 21 коммунальная дорожная машина и 13 тракторов со щетками. В разных видах работ занято 46 единиц снегоуборочной техники.
Цифра
Израсходовано 591,5 тонн песчано-соляной смеси.
Ранее алтайский министр транспорта объяснил, почему асфальт можно укладывать при отрицательных температурах.