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Всю ночь расчищали тротуары и дороги от снега специалисты в Барнауле

На улицы Барнаула в ночь на 12 ноября заступили 47 единиц спецтехники.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

Дороги обрабатывали песчано-соляной смесью и прометали тротуары.

Днем дорожники продолжили посыпать реагентами второстепенных улиц, основные магистрали прометаются от снега, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

На линии работают 21 коммунальная дорожная машина и 13 тракторов со щетками. В разных видах работ занято 46 единиц снегоуборочной техники.

Цифра

Израсходовано 591,5 тонн песчано-соляной смеси.

Ранее алтайский министр транспорта объяснил, почему асфальт можно укладывать при отрицательных температурах.

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