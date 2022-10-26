26 октября
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Жизнь

Алтайский министр транспорта объяснил, почему асфальт можно укладывать при отрицательных температурах

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал, почему дорожники не успели закончить работы до выпада первого снега и почему укладка асфальта в минусовую температуру — не всегда означает нарушение технологии.

Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края.
Антон Воронов, министр транспорта Алтайского края.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

На вопрос, почему успели не все, министр ответил, что объемы работ в этом году были рекордными, а весной дорожников ждали сложности по закупке материалов. «Максимально анализируя ценовые факторы они строили свои планы», — говорит Воронов.

Сейчас, по его словам, все запланированные работы в рамках нацпроектов завершены на 98%.

Также министр напомнил, что существуют асфальтобетонные смеси, с которыми можно работать и при отрицательных температурах.

Антон Воронов,
министр транспорта Алтайского края:

Существуют определенные нормативы и техническая документация, которая регламентирует изготовление асфальтобетонной смеси, с которой позволительно работать и при температуре близкой к нулю, и в определенной влажности. Главное — строго придерживаться тех регламентов, которые заданы.

Спикер подчеркнул, что у каждого ремонта есть гарантийный срок — 4 года. Если подрядчик не соблюдал технологию, он будет нести ответственность и исправлять недочеты.

Ранее altapress.ru рассказывал о ремонте дороги и тротуаров на ул. Никитина, который не успели завершить до первого снега.

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