Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
185

«Яндекс.Такси» массово заходит в малые города Алтайского края

20 декабря сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Заринске, а 26 ноября — в Камне-на-Оби. Об этом altapress.ru рассказал партнер «Яндекс.Такси» и руководитель новосибирской службы заказа такси «Полтинник» Алексей Карелин.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

По его словам, в Камне-на-Оби под брендом «Яндекс.Такси» уже ездят 30 автомобилей, стоимость проезда — от 99 рублей. В Заринске у сервиса около 10 машин, цена поездки — от 60 рублей.

Алексей Карелин также анонсировал, что в феврале «Яндекс.Такси» запустится в Алейске и Славгороде.

Отметим, что «Полтинник» был первым партнером «Яндекс.Такси», который стал работать в Алтайском крае. Весной 2017 года компания начала возить пассажиров в Барнауле (автопарк «Сибирский партнер»), а летом того же года — в Бийске (под брендом «Транскар»).

Сейчас в Барнауле с «Яндекс.Такси» работают полтора десятка таксомоторных компаний. Также сервис представлен в Рубцовске.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость