«Яндекс.Такси» массово заходит в малые города Алтайского края

20 декабря сервис «Яндекс.Такси» начал работать в Заринске, а 26 ноября — в Камне-на-Оби. Об этом altapress.ru рассказал партнер «Яндекс.Такси» и руководитель новосибирской службы заказа такси «Полтинник» Алексей Карелин.

По его словам, в Камне-на-Оби под брендом «Яндекс.Такси» уже ездят 30 автомобилей, стоимость проезда — от 99 рублей. В Заринске у сервиса около 10 машин, цена поездки — от 60 рублей.

Алексей Карелин также анонсировал, что в феврале «Яндекс.Такси» запустится в Алейске и Славгороде.

Отметим, что «Полтинник» был первым партнером «Яндекс.Такси», который стал работать в Алтайском крае. Весной 2017 года компания начала возить пассажиров в Барнауле (автопарк «Сибирский партнер»), а летом того же года — в Бийске (под брендом «Транскар»).

Сейчас в Барнауле с «Яндекс.Такси» работают полтора десятка таксомоторных компаний. Также сервис представлен в Рубцовске.