24 апреля
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Автоновости

Ярко-кислотный Changan UNI-K продают за 3 млн рублей в Барнауле

Ярко-зеленый Changan UNI-K продают за 3 млн рублей в Барнауле. Он сразу приковывает взгляд. Объявление размещено на «Авито».

Ярко-кислотный Changan UNI-K продают за 3 млн рублей в Барнауле
Ярко-кислотный Changan UNI-K продают за 3 млн рублей в Барнауле
Авито

Такой автомобиль видно издалека. Changan UNI-K привлекает внимание ярким цветом. У него массивный перед с черно-зеленой решеткой радиатора и фарами-«щелочками» и округлый багажник.

Салон отделан черной кожей. На приборной панели установлено два сенсорных дисплея, которые и заменяют все кнопки.

У Changan UNI-K бензиновый двигатель на 2 л, автоматическая коробка передач и 226 лошадиных сил. Пробег — 132 тыс. км.

Максимальная скорость автомобиля — 200 км/ч. В смешанном режиме он потребляет 8,4 л на 100 км.

Мнения по поводу этого автомобиля у автовладельцев разнятся. Одни отмечают современный дизайн, хорошую шумоизоляцию и комфортный салон. Другие же ругают управляемость Changan UNI-K и слабую сборку.

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