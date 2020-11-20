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20 ноября
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Автоновости

За превышение скорости на 1 км/ч предложили штрафовать

Депутат Госдумы Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

Васильев отметил, что на дорогах безусловно важно ловить лихачей, но куда более важно заставить водителей стать более дисциплинированными.

«Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — уверен член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В целом, подчеркнул Васильев, вопрос затрагивает культуру нашего общества, особенно в части соблюдения законов и правил.

Как работают приборы, измеряющие скорость автомобиля.
Как работают приборы, измеряющие скорость автомобиля.
Олег Богданов

При этом, добавил депутат, самой весомой причиной всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости — с этим и следует бороться.

«Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — заявил Васильев.

Напомним, сейчас за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч, но не более 40 км/ч, штрафуют на 500 рублей.

Ранее в Барнауле автомобилисты пожаловались на «скрытые камеры» на обновленном шоссе.

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