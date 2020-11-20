За превышение скорости на 1 км/ч предложили штрафовать

Депутат Госдумы Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час, сообщает Агентство городских новостей « Москва »

Васильев отметил, что на дорогах безусловно важно ловить лихачей, но куда более важно заставить водителей стать более дисциплинированными.

«Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — уверен член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В целом, подчеркнул Васильев, вопрос затрагивает культуру нашего общества, особенно в части соблюдения законов и правил.

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При этом, добавил депутат, самой весомой причиной всех ДТП является, прежде всего, превышение скорости — с этим и следует бороться.

«Если отменить дельту 20 км/ч и начинать наказывать при превышении даже на 1 км/ч, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — заявил Васильев.

Напомним, сейчас за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч, но не более 40 км/ч, штрафуют на 500 рублей.

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