Зачем дороги Барнаула столь обильно засыпают песком

Барнацльцы обсуждают, что на дороги краевой столицы высыпают, как им кажется, слишком много песка. Коммунальщики объяснили, что интенсивность обработки дорог реагентами зависит от погоды. Однако общественники раскритиковали городские службы за качество уборки снега и льда.

22 января в Барнауле несколько магистралей покрылись снежно-песчаной кашей. Автомобили даже прокатали в ней колеи. Такую картину корреспондент altapress.ru наблюдал на улицах Загородной, Малахова, А. Петрова, Советской армии, Челюскинцев, Никитина и многих других.

Что говорят коммунальщики?

Начальник «Автодорстроя» Андрей Курышин опроверг предположение, что текущей зимой его предприятие высыпает на дороги больше песко-соляной смеси, чем обычно.

Андрей Курышин,

начальник «Автодорстроя»:

Когда холодно, смеси высыпаем меньше. В более теплую погоду на дорогах образовывается больше накат, и приходится сыпать больше.

В качестве реагента дорожники используют смесь песка и технической соли в соотношении 85% на 15%. По соотношению цена-качество лучше нее пока ничего не придумано, сказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустрйоству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

Есть другие химические реагенты, но они тоже основаны на солях. При этом они в несколько раз дороже, а эффект дают примерно тот же и работают в таком же диапазоне, от минус 2 до минус 16 градусов. При этом песок улучшает сцепляющие свойства покрытия.

Чем недовольны общественники?

Активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгения Гущина отмечает, что после того, как на проезжую часть нанесли реагент, через 2−3 часа дорожники должны счистить растопленный солью лед с асфальта, иначе снова образуется наледь и все действия окажутся бессмысленными. По ее наблюдениям, часто «Автодорстрой» не укладывается в этот норматив.

В ОНФ провели собственный мониторинг качества зимней уборки снега и льда в Барнауле. По словам Евгении Гущиной, основные претензии к коммунальщикам следующие:

почти не чистятся тротуары , особенно подходы к проезжей части;

особенно подходы к проезжей части; на многих улицах вдоль дороги подолгу лежат снежные валы. Из-за этого ширина проезжей части сокращается до критической;

снежные кучи часто формируют около пешеходных переходов , и из-за этого водители не видят людей , которые собираются перейти через дорогу.

Андрей Курышин , Антон Шеломенцев и Евгения Гущина ( слева направо). Общероссийский народный фронт

Что ответили власти?

Антон Шеломенцев признал эти замечания справедливыми. Он сказал, что вывоз снега ведут планово сначала с основных магистралей и трасс автобусных маршрутов, а затем переходят на менее значимые участки. Для того, чтобы чистить город быстрее и качественнее не хватает людей и техники («Автодорстрой» укомплектован ею, по оценке чиновника, на 65%).

Также представитель городской администрации отметил, что число травмированных из-за гололеда с середины января стало снижаться.

Напомним, после сообщений о массовых травмах барнаульцев из-за гололеда прокуратура вместе с ГИБДД проверила соблюдение законодательства при содержании улично-дорожной сети города. Сотрудники ведомств нашли множество нарушений.