Прокуратура нашла множество недостатков при содержании дорог и тротуаров Барнаула

После сообщений о массовых травмах барнаульцев из-за гололеда прокуратура вместе с ОГИБДД проверила соблюдение законодательства при содержании улично-дорожной сети города. Сотрудники ведомств нашли множество нарушений.

Обследование проводили в январе 2019 года. Выявили многочилсенные недостатки при содержании дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановочных пунктов Барнаула в зимний период (наличие снежного наката, колейности, наледи, формирование снежных валов и т. д.). Также есть нарушения при очистке от снега дворов многоквартирных домов.

Ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, дворов препятствует обеспечению безопасности дорожного движения, создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения их имущества, — отмечают в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура внесла главе Барнаула представление об устранении выявленных нарушений закона, их причин и условий, привлечении к ответственности виновных. Представление находится на рассмотрении.

Вопросы надлежащего содержания улично-дорожной сети в зимний период остаются на контроле в прокуратуре города.

Напомним, по данным регионального минздрава, начиная с 23 ноября более 1 тысячи человек получили травмы из-за гололеда. Они преимущественно ломали руки и ноги. Только за новогодние праздники пострадали более 300 человек.