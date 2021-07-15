Загруженный перекресток в Барнауле закроют на 10 дней для ремонта убитого переезда

С 16 по 26 июля в Барнауле перекроют движение на перекрестке ул. Попова и Взлетной. Это нужно для капитального ремонта трамвайных путей, сообщили в мэрии.

«Вопрос ремонта переезда назревал уже давно, сейчас данный участок требует проведения серьезных работ. За десять дней мы планируем заменить верхнее строение пути, полностью обновить балластовое покрытие, шпалы и рельсы, а так же заменить асфальт на переезде», — рассказал директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин.

Трамваи и троллейбусы днем будут ходить по расписанию без изменений маршрута, а после 22:00 движение электротранспорта будет организовано следующим образом:

трамвай № 2: конечная станция «Пивоваренный завод» — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — пр-т Космонавтов — конечная станция «Поток»,

трамвай № 7: конечная станция «Кордон» — Змеиногорский тракт — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей — пр-т Ленина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — конечная станция «Депо № 3»,

троллейбус № 7: конечная станция «Площадь Баварина» — пр-т Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Сухэ-Батора — ул.50 лет СССР — ул. Георгиева — конечная станция «Стадион».

Трамвай № 10 изменения маршрута не коснутся.

Ранее в Барнауле капитально отремонтировали трамвайные пути на пр. Красноармейском.