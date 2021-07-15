15 июля 20°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Загруженный перекресток в Барнауле закроют на 10 дней для ремонта убитого переезда

С 16 по 26 июля в Барнауле перекроют движение на перекрестке ул. Попова и Взлетной. Это нужно для капитального ремонта трамвайных путей, сообщили в мэрии.

Перекресток ул. Попова - Взлетная в Барнауле.
Перекресток ул. Попова - Взлетная в Барнауле.
Скриншот Яндекс.Карты

«Вопрос ремонта переезда назревал уже давно, сейчас данный участок требует проведения серьезных работ. За десять дней мы планируем заменить верхнее строение пути, полностью обновить балластовое покрытие, шпалы и рельсы, а так же заменить асфальт на переезде», — рассказал директор МУП «Горэлектротранс» Николай Петряшин.

Трамваи и троллейбусы днем будут ходить по расписанию без изменений маршрута, а после 22:00 движение электротранспорта будет организовано следующим образом:

  • трамвай № 2: конечная станция «Пивоваренный завод» — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Попова — пр-т Космонавтов — конечная станция «Поток»,
  • трамвай № 7: конечная станция «Кордон» — Змеиногорский тракт — пр-т Красноармейский — пр-т Строителей — пр-т Ленина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — ул. Малахова — конечная станция «Депо № 3»,
  • троллейбус № 7: конечная станция «Площадь Баварина» — пр-т Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — ул. Малахова — ул. Сухэ-Батора — ул.50 лет СССР — ул. Георгиева — конечная станция «Стадион».

Трамвай № 10 изменения маршрута не коснутся.

Ранее в Барнауле капитально отремонтировали трамвайные пути на пр. Красноармейском.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость