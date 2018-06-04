Западные аналитики отметили (неожиданное) улучшение в качестве российских дорог

Росси получила 2,9 балла из семи возможных. Но в рейтинге указано, что у российских дорог замечен тренд на улучшение. В перечень попали 137 стран мира. Ни одно из государств не набрало высший балл.

Самые худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила 2 балла. В Украине качество на 2,4 балла. Самые лучшие дороги в Объединенных Арабских Эмиратах — 6,4 балла. В Сингапуре и Швейцарии по 6,3 баллов, В США — 5,7.

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