Автоновости

Застройщик объяснил, как он испортил новый асфальт на Красноармейском

Сегодня, 14:05.
Автоновости

Компания "Строй Инвест" залила бетоном яму на месте коммунальной аварии, которая 13 января произошла в Барнауле на проспекте Красноармейском около строящегося ЖК "Плаза". Это — временное решение. Летом застройщик будет ремонтировать участок за свой счет, рассказал представитель компании.

Владимир Бойченко,
представитель компании "Строй Инвест":

— Мы строим дом на Никитина, 107. Нам нужно было подключиться к системе канализования. Рассматривали шесть различных вариантов. В итоге стало ясно: это возможно сделать только в сторону Красноармейского. Выполняли горизонтальное бурение и все вроде бы шло нормально — мы должны были пройти на 35-40 см выше водопровода. Но мы его порвали.

В чертежах водопровод значится как стальной. На самом деле он чугунный. Если бы был стальной, то ничего бы не случилось. По документам он значится бесхозным.

Коммунальная авария в Барнауле.
Коммунальная авария в Барнауле.

Бойченко рассказал, что компания сделала временную заплатку на месте раскопок на проезжей части. Летом "Строй Инвест" намерен привлечь к ремонту "Барнаульское ДСУ №4". Эта организация в 2017 году полностью меняла асфальт на всем проспекте Красноармейском по программе "Безопасные и качественные дороги" и теперь несет 5-летнюю гарантию.

Директор "Барнаульского ДСУ №4" Николай Данилин подтвердил, что готов выступить в качестве подрядчика и восстановить разрушенный участок дороги. Он затруднился с ходу оценить стоимость работ, но сказал, что замена квадратного метра асфальтового полотна стоит 800 рублей.

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