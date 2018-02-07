Застройщик объяснил, как он испортил новый асфальт на Красноармейском

Компания "Строй Инвест" залила бетоном яму на месте коммунальной аварии, которая 13 января произошла в Барнауле на проспекте Красноармейском около строящегося ЖК "Плаза". Это — временное решение. Летом застройщик будет ремонтировать участок за свой счет, рассказал представитель компании.
Владимир Бойченко,
представитель компании "Строй Инвест":
— Мы строим дом на Никитина, 107. Нам нужно было подключиться к системе канализования. Рассматривали шесть различных вариантов. В итоге стало ясно: это возможно сделать только в сторону Красноармейского. Выполняли горизонтальное бурение и все вроде бы шло нормально — мы должны были пройти на 35-40 см выше водопровода. Но мы его порвали.
В чертежах водопровод значится как стальной. На самом деле он чугунный. Если бы был стальной, то ничего бы не случилось. По документам он значится бесхозным.
Бойченко рассказал, что компания сделала временную заплатку на месте раскопок на проезжей части. Летом "Строй Инвест" намерен привлечь к ремонту "Барнаульское ДСУ №4". Эта организация в 2017 году полностью меняла асфальт на всем проспекте Красноармейском по программе "Безопасные и качественные дороги" и теперь несет 5-летнюю гарантию.
Директор "Барнаульского ДСУ №4" Николай Данилин подтвердил, что готов выступить в качестве подрядчика и восстановить разрушенный участок дороги. Он затруднился с ходу оценить стоимость работ, но сказал, что замена квадратного метра асфальтового полотна стоит 800 рублей.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.