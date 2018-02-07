Застройщик объяснил, как он испортил новый асфальт на Красноармейском

Застройщик залил бетоном яму на месте коммунальной аварии. Фото : altapress.ru. Застройщик залил бетоном яму на месте коммунальной аварии. Фото : altapress.ru. Застройщик залил бетоном яму на месте коммунальной аварии. Фото : altapress.ru. Коммунальная авария в Барнауле. Фото : Anton Gorodeckiy, "Барнаул22". Коммунальная авария в Барнауле. Фото : Anton Gorodeckiy, "Барнаул22".

Владимир Бойченко,

представитель компании "Строй Инвест":

— Мы строим дом на Никитина, 107. Нам нужно было подключиться к системе канализования. Рассматривали шесть различных вариантов. В итоге стало ясно: это возможно сделать только в сторону Красноармейского. Выполняли горизонтальное бурение и все вроде бы шло нормально — мы должны были пройти на 35-40 см выше водопровода. Но мы его порвали. В чертежах водопровод значится как стальной. На самом деле он чугунный. Если бы был стальной, то ничего бы не случилось. По документам он значится бесхозным.

Бойченко рассказал, что компания сделала временную заплатку на месте раскопок на проезжей части. Летом "Строй Инвест" намерен привлечь к ремонту "Барнаульское ДСУ №4". Эта организация в 2017 году полностью меняла асфальт на всем проспекте Красноармейском по программе "Безопасные и качественные дороги" и теперь несет 5-летнюю гарантию.

Директор "Барнаульского ДСУ №4" Николай Данилин подтвердил, что готов выступить в качестве подрядчика и восстановить разрушенный участок дороги. Он затруднился с ходу оценить стоимость работ, но сказал, что замена квадратного метра асфальтового полотна стоит 800 рублей.

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