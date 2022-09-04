4 сентября
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Автоновости

Жигули на гусеницах. Что за необычный самособранный автомобиль продают почти за 200 тыс. рублей в Алтайском крае

Необычный автомобиль, собранный из разных частей машин, продают за 177 тыс. рублей в городе Горняк. У него кузов от жигулей, гусеницы от вездехода и приделанный отвал для снега. Объявление размещено на drom.ru.

Самособранный автомобиль
Самособранный автомобиль
Drom.ru

Оригинальный вездеход собран из нескольких частей разных автомобилей. Основа представляет собой половину жигулей. Сзади находится небольшой открытый кузов.

Конструкция стоит на мощных гусеницах. Предположительно, от вездехода. Спереди приделан отвал для уборки снега.

Автор объявления не описывает автомобиль достаточно подробно. Судя по фотографиям, данная «самосборка» предназначена для уборки снега и проезда по трудным дорогам. И, кажется, у владельца авто это неплохо получается.

Самособранный автомобиль
Самособранный автомобиль
Drom.ru
Самособранный автомобиль
Самособранный автомобиль
Drom.ru
Самособранный автомобиль
Самособранный автомобиль
Drom.ru

Самодельный вездеход имеет бензиновый двигатель на 1,5 л, механическую коробку передач и более 70 лошадиных сил. На нем даже успели прокатиться — пробег 1000 км.

Ранее в Барнауле продавали самособранный вездеход «Лесник» за 350 тыс. рублей.

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