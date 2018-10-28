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Жителей Алтайского края предупредили о скользких дорогах из-за ухудшения погоды

Из-за понижения ночных температур до отрицательных значений в Алтайском крае на проезжей части, особенно на мостах и путепроводах, может образоваться зимняя скользкость. В связи с этим дорожные службы, задействованные на федеральных автодорогах региона, переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай».

Осень, снег, скользкая дорога.
Осень, снег, скользкая дорога.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Диспетчерские центры будут контролировать ситуацию на дорогах круглосуточно.

Чтобы обезопасить движение по федеральным дорогам в переходный и зимний периоды, жителей региона просят отправляться в путь только на подготовленных к зиме автомобилях и выбирать оптимальный режим вождения.

По данным синоптиков, в Алтайском крае в конце дня 28 октября и ночью 29 октября ожидаются осадки в виде дождя, ночью 29 октября с мокрым снегом, местами гололедные явления, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−28 м/с.

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