Жителей Алтайского края предупредили о скользких дорогах из-за ухудшения погоды

Диспетчерские центры будут контролировать ситуацию на дорогах круглосуточно.
Чтобы обезопасить движение по федеральным дорогам в переходный и зимний периоды, жителей региона просят отправляться в путь только на подготовленных к зиме автомобилях и выбирать оптимальный режим вождения.
По данным синоптиков, в Алтайском крае в конце дня 28 октября и ночью 29 октября ожидаются осадки в виде дождя, ночью 29 октября с мокрым снегом, местами гололедные явления, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−28 м/с.