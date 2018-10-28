Жителей Алтайского края предупредили о скользких дорогах из-за ухудшения погоды

Из-за понижения ночных температур до отрицательных значений в Алтайском крае на проезжей части, особенно на мостах и путепроводах, может образоваться зимняя скользкость. В связи с этим дорожные службы, задействованные на федеральных автодорогах региона, переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай».