Жители Алтайского края поставили «неуд» общественному транспорту

Активисты провели всероссийский мониторинг маршруток: спрашивали пассажиров, водителей и кондукторов, параллельно шел опрос в соцсетях. Всего опросили более 5 тысяч жителей в возрасте от 10 до 85 лет. Средний возраст пассажиров составил 28 лет.
В итоге жители Алтайского края поставили местному транспорту неудовлетворительную оценку.
10 регионов с самыми низкими оценками транспорта
- Астраханская область (2,5),
- Республика Калмыкия (2,5),
- Волгоградская область (2,4),
- Калужская область (2),
- Псковская область (2,4),
- Алтайский край (2,4),
- Республика Бурятия (2,3),
- Брянская область (2,3),
- Республика Тыва (1,9),
- Тверская область (1, 9).
Самый высокий балл выставили жители Адыгеи: 4,4 балла.
Что волнует жителей?
Проанализировав результаты опросов, в ОНФ пришли к выводу, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта (48%), изношенность подвижного состава (45%) и неудобные маршруты с пересадками (29%).
Ранее altapress.ru писал, что у Барнаула появился шанс на модернизацию общественного транспорта. По базовому сценарию на модернизацию существующей инфраструктуры и подвижного состава краевой столицы потребуется 17 млрд рублей.