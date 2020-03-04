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4 марта -3°C

Жители Алтайского края поставили «неуд» общественному транспорту

По результатам опроса в соцсетях жители Алтайского края оценили общественный транспорт на «двойку». Регион вошел в десятку аутсайдеров с самыми низкими баллами, сообщает «Молодежка ОНФ».

Маршрутка 41. Общественный транспорт.
Маршрутка 41. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Активисты провели всероссийский мониторинг маршруток: спрашивали пассажиров, водителей и кондукторов, параллельно шел опрос в соцсетях. Всего опросили более 5 тысяч жителей в возрасте от 10 до 85 лет. Средний возраст пассажиров составил 28 лет.

В итоге жители Алтайского края поставили местному транспорту неудовлетворительную оценку.

10 регионов с самыми низкими оценками транспорта

  • Астраханская область (2,5),
  • Республика Калмыкия (2,5),
  • Волгоградская область (2,4),
  • Калужская область (2),
  • Псковская область (2,4),
  • Алтайский край (2,4),
  • Республика Бурятия (2,3),
  • Брянская область (2,3),
  • Республика Тыва (1,9),
  • Тверская область (1, 9).

Самый высокий балл выставили жители Адыгеи: 4,4 балла.

Что волнует жителей?

Проанализировав результаты опросов, в ОНФ пришли к выводу, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта (48%), изношенность подвижного состава (45%) и неудобные маршруты с пересадками (29%).

Ранее altapress.ru писал, что у Барнаула появился шанс на модернизацию общественного транспорта. По базовому сценарию на модернизацию существующей инфраструктуры и подвижного состава краевой столицы потребуется 17 млрд рублей.

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