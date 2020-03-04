Жители Алтайского края поставили «неуд» общественному транспорту

По результатам опроса в соцсетях жители Алтайского края оценили общественный транспорт на «двойку». Регион вошел в десятку аутсайдеров с самыми низкими баллами, сообщает «Молодежка ОНФ».

Активисты провели всероссийский мониторинг маршруток: спрашивали пассажиров, водителей и кондукторов, параллельно шел опрос в соцсетях. Всего опросили более 5 тысяч жителей в возрасте от 10 до 85 лет. Средний возраст пассажиров составил 28 лет.

В итоге жители Алтайского края поставили местному транспорту неудовлетворительную оценку.

10 регионов с самыми низкими оценками транспорта

Астраханская область ( 2,5),

2,5), Республика Калмыкия ( 2,5),

2,5), Волгоградская область ( 2,4),

2,4), Калужская область ( 2),

2), Псковская область ( 2,4),

2,4), Алтайский край ( 2,4),

Республика Бурятия ( 2,3),

2,3), Брянская область ( 2,3),

2,3), Республика Тыва ( 1,9),

1,9), Тверская область ( 1 , 9).

Самый высокий балл выставили жители Адыгеи: 4,4 балла.

Что волнует жителей?

Проанализировав результаты опросов, в ОНФ пришли к выводу, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта (48%), изношенность подвижного состава (45%) и неудобные маршруты с пересадками (29%).

Ранее altapress.ru писал, что у Барнаула появился шанс на модернизацию общественного транспорта. По базовому сценарию на модернизацию существующей инфраструктуры и подвижного состава краевой столицы потребуется 17 млрд рублей.