Барнаульские чиновники рассказали представителями госкорпорации ВЭБ. РФ о городских трамваях и троллейбусах. Речь шла о возможностях комплексного развития общественного транспорта на базе МУП «Горэлектротранс», передает пресс-центр мэрии.

На встрече презентовали основные положения проекта, который предполагает реконструкцию трамвайно-троллейбусной сети, обновление подвижного состава городского электротранспорта, оптимизацию маршрутов и открытие новых линий городского транспорта.

По базовому сценарию на модернизацию существующей инфраструктуры и подвижного состава потребуется 17 млрд рублей.

Второй сценарий развития потребует дополнительно около 22 млрд рублей вложений, но он предполагает еще и строительство новых участков трамвайных линий.

Затраты планируется финансировать за счет гранта из федерального и регионального бюджетов, привлеченных средств, включая кредиты ВЭБ. РФ и другие источники.

В Барнауле презентовали новые троллейбусы. Олег Богданов

«Развивать общественный транспорт городскому бюджету одному не по силам. Делать это за счет пассажиров, повышая тариф, — путь в никуда. Возможный выход — привлечение внешних финансовых источников», — отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко.