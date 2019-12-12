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12 декабря -6°C

«Повышать тариф — путь в никуда»: у Барнаула появился шанс на модернизацию общественного транспорта

Барнаульские чиновники рассказали представителями госкорпорации ВЭБ. РФ о городских трамваях и троллейбусах. Речь шла о возможностях комплексного развития общественного транспорта на базе МУП «Горэлектротранс», передает пресс-центр мэрии.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

На встрече презентовали основные положения проекта, который предполагает реконструкцию трамвайно-троллейбусной сети, обновление подвижного состава городского электротранспорта, оптимизацию маршрутов и открытие новых линий городского транспорта.

По базовому сценарию на модернизацию существующей инфраструктуры и подвижного состава потребуется 17 млрд рублей.

Второй сценарий развития потребует дополнительно около 22 млрд рублей вложений, но он предполагает еще и строительство новых участков трамвайных линий.

Затраты планируется финансировать за счет гранта из федерального и регионального бюджетов, привлеченных средств, включая кредиты ВЭБ. РФ и другие источники.

В Барнауле презентовали новые троллейбусы.
В Барнауле презентовали новые троллейбусы.
Олег Богданов

«Развивать общественный транспорт городскому бюджету одному не по силам. Делать это за счет пассажиров, повышая тариф, — путь в никуда. Возможный выход — привлечение внешних финансовых источников», — отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко.

Барнаул вошел в число 25 российских городов, из которых в ближайшее время будет отобрано десять — для запуска на их территориях пилотных проектов, реализуемых ВЭБ. РФ совместно с министерством финансов РФ, по модернизации транспортных систем и обновлению городского пассажирского транспорта.

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