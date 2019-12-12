На встрече презентовали основные положения проекта, который предполагает реконструкцию трамвайно-троллейбусной сети, обновление подвижного состава городского электротранспорта, оптимизацию маршрутов и открытие новых линий городского транспорта.
По базовому сценарию на модернизацию существующей инфраструктуры и подвижного состава потребуется 17 млрд рублей.
Второй сценарий развития потребует дополнительно около 22 млрд рублей вложений, но он предполагает еще и строительство новых участков трамвайных линий.
Затраты планируется финансировать за счет гранта из федерального и регионального бюджетов, привлеченных средств, включая кредиты ВЭБ. РФ и другие источники.
«Развивать общественный транспорт городскому бюджету одному не по силам. Делать это за счет пассажиров, повышая тариф, — путь в никуда. Возможный выход — привлечение внешних финансовых источников», — отметил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко.
Барнаул вошел в число 25 российских городов, из которых в ближайшее время будет отобрано десять — для запуска на их территориях пилотных проектов, реализуемых ВЭБ. РФ совместно с министерством финансов РФ, по модернизации транспортных систем и обновлению городского пассажирского транспорта.