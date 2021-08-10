Жителя Алтая за неудержимое желание ездить пьяным на полгода увезли в колонию

В Алтайском крае осудили мужчину за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Жителя Каменского района уже дважды судили за пьяную езду за рулем.

«Ночью после употребления спиртных напитков мужчина, не имеющий водительского удостоверения, сел за руль. По требованию инспектора ДПС он остановил автомобиль. Ввиду нахождения в состоянии опьянения водителя задержали», — рассказали в ведомстве о последнем случае.

В прокуратуре отметили, что мужчина в это время за аналогичные преступления отбывал наказания, не связанные с лишением свободы.

Суд согласился, что осужденного невозможно исправить без реального лишения свободы.

Ближайшие 6 месяцев мужчина проведет в колонии-поселении. Кроме того, на 2 года и 8 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.