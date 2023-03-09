9 марта
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Автоновости

Золотой, не битый. В России продают редкий автомобиль всего за 229 млн

В Благовещенске на платформе Авито выставлен на продажу дорогостоящий автомобиль премиум-класса — Pagani Huayra.

Pagani Huayra.
Pagani Huayra.
Авито Авто.

Цвет автомобиля — золотой, в хорошем, не битом состоянии. Пробег — 1 километр. Это новый спорткар Pagani Huayra 2022 года выпуска, указывает Lenta.ru. Максимальная скорость машины — 370 километров в час. До 100 километров в час можно разогнаться всего за 3,3 секунды.

Цена вопроса — более 229 млн рублей.

Об авто

Pagani Huayra производится ограниченным тиражом — на сегодняшний день в мире существует не более 100 таких авто. Модель выпускалась с 2011 по 2018 год.

Между тем почти 50 тыс. автомобилей различных моделей отзывает Toyota в России.

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