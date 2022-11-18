Твердая девяточка: барнаульцы бросились на работу и застряли в пробках

Утро 18 ноября у барнаульцев началось не с кофе. Будто по традиции город застрял в девятибалльных пробках. Altapress.ru рассказывает, где заторы образовались сильнее всего.

Сложнее всего проехать в центре Барнаула. Стоят автомобилисты на пр. Строителей, на пр. Калинина, на улицах Профинтерна, Цеховой и Сизова. Некоторые пытались обогнуть пробку через ул. Советскую, но в итоге образовали еще одну.

Чтобы проехать по Павловскому тракту, придется постоять на кольце ул. Малахова — Павловский тракт. На ул. Попова в сторону Власихинской тоже пробка. Немного лучше на самой ул. Власихинской, однако быстро проехать все равно не получится.

На шоссе Ленточный Бор затор собирается с ул. Кутузова. Змеиногорский тракт в сторону центра тоже стоит.

Ранее девятибалльные пробки образовались в Барнауле вечером 15 ноября.