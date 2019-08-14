Арбуз и дыня: как можно их использовать для красоты и здоровья

Вторая половина августа — время, когда по мнению врачей, уже можно покупать арбузы. Именно сейчас в продажу поступают те, что созрели естественным путем и не содержат нитратов. Большинство любит эту ягоду за вкус. Но ввести бахчевые в ежедневный рацион в августе стоит не только поэтому. Какую пользу вы принесете организму, если будете есть арбуз? Как используют арбуз и дыню для женской красоты? Ответы — в статье altapress.ru.

Для сердца и почек

Нутрициологи и натуропаты считают арбуз (если он только органический и созрел естественным путем), одним из самых полезных продуктов. Почему?

Его мякоть благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему, поскольку содержит большое количество ликопина. Это вещество обладает сосудорасширяющим действием и препятствует развитию атеросклероза. Еще vzrjnm содержит много калия, необходимого для хорошей работы сердца.

Считается, что ликопин также способствует профилактике раковых заболеваний.

Арбуз полезен для почек, поскольку обладает мягким мочегонным действием: выdодит жидкость, не нагружая сами почки (в отличии, например, от алкоголя).

Также натуропаты считают, что есть арбуз полезно для глаз — ведь он содержит очень много бета-каротина, что особенно важно для хорошего зрения в темное время суток .

Арбуз не только сам не содержит жира, но и способствует его расщеплению в организме, блвгодаря наличию цитруллина.

Еще одно наблюдение натуропатов — регулярное потребление в пищу арбуза (как, кстати и тыквы) помогает коже лучше загорать.

Для красоты и здоровья

Кстати, о коже. Масло арбуза, получаемое из его семечек, активно используют в косметологии. Поскольку оно является мощным антиоксидантом, этот ингредиент можно встретить в кремах от морщин. Также он обладает хорошими смягчающими свойствами и используется для того, чтобы другие вещества лучше проникали в глубь кожи. В составе масло арбузных семечек можно распознать как Watermelon Seed Oil или African Wild Watermelon Seed Oil.

В домашних условиях получить масло из арбузных семечек вряд ли возможно. А вот на коллегу по бахче, дыню, косметологи рекомендуют обратить внимание. В августе-сентябре можно провести курс домашних масок из мякоти дыни. Она тоже содержит массу полезных веществ, в том числе и для кожи: калий, витамины А, С, РР, калий.

Интересно, что маски с мякотью дыни показаны как для возрастной сухой кожи (они увлажняют, способствуют разглаживанию мелких морщин и выравнивают цвет лица), так и молодой, склонной к высыпаниям, поскольку уменьшают воспаления.