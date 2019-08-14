Арбуз и дыня: как можно их использовать для красоты и здоровья

Для сердца и почек
Нутрициологи и натуропаты считают арбуз (если он только органический и созрел естественным путем), одним из самых полезных продуктов. Почему?
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Его мякоть благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему, поскольку содержит большое количество ликопина. Это вещество обладает сосудорасширяющим действием и препятствует развитию атеросклероза. Еще vzrjnm содержит много калия, необходимого для хорошей работы сердца.
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Считается, что ликопин также способствует профилактике раковых заболеваний.
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Арбуз полезен для почек, поскольку обладает мягким мочегонным действием: выdодит жидкость, не нагружая сами почки (в отличии, например, от алкоголя).
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Также натуропаты считают, что есть арбуз полезно для глаз — ведь он содержит очень много бета-каротина, что особенно важно для хорошего зрения в темное время суток .
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Арбуз не только сам не содержит жира, но и способствует его расщеплению в организме, блвгодаря наличию цитруллина.
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Еще одно наблюдение натуропатов — регулярное потребление в пищу арбуза (как, кстати и тыквы) помогает коже лучше загорать.
Для красоты и здоровья
Кстати, о коже. Масло арбуза, получаемое из его семечек, активно используют в косметологии. Поскольку оно является мощным антиоксидантом, этот ингредиент можно встретить в кремах от морщин. Также он обладает хорошими смягчающими свойствами и используется для того, чтобы другие вещества лучше проникали в глубь кожи. В составе масло арбузных семечек можно распознать как Watermelon Seed Oil или African Wild Watermelon Seed Oil.
В домашних условиях получить масло из арбузных семечек вряд ли возможно. А вот на коллегу по бахче, дыню, косметологи рекомендуют обратить внимание. В августе-сентябре можно провести курс домашних масок из мякоти дыни. Она тоже содержит массу полезных веществ, в том числе и для кожи: калий, витамины А, С, РР, калий.
Интересно, что маски с мякотью дыни показаны как для возрастной сухой кожи (они увлажняют, способствуют разглаживанию мелких морщин и выравнивают цвет лица), так и молодой, склонной к высыпаниям, поскольку уменьшают воспаления.