Барнаул ожидает ежедневную «Победу». Начиная с июля откроют новые рейсы в Москву

Авиакомпания «Победа» с 1 июля добавит ежедневные рейсы в Барнаул из аэропорта Шереметьево, пишет « Коммерсант ».

Начиная с предстоящего летнего сезона лоукостер «Победа», который исторически летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы также из Шереметьево.

«Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737−800 в традиционной для российского лоукостера компоновке на 189 мест», — пишет издание со ссылкой на аналитическую компанию OAG.

Помимо Барнаула рейсы откроют и в другие города. Речь пока идет о 12 маршрутах, которые «Победа» получит от «Аэрофлота».

При этом, как отмечается, по большинству «новых» направлений лоукостер уже летает из Внуково.

Эксперты подчеркнули, что авиакомпания является крупнейшим базовым перевозчиком Внуково, для которого может стать болезненным перевод даже части рейсов в Шереметьево.

Ранее сообщали, что авиакомпания «КрасАвиа» на внутреннем рейсе в Барнаул заменит старые самолеты Ан-24 и Ан-26 на более современный АТР-72.