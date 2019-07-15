Что приготовить из ягод и фруктов: рецепты для худеющих и кулинаров

Сейчас в самом разгаре не только лето, но и пора ягод и фруктов. В магазинах уже продаются свежие и дешевые земляника, смородина, абрикосы, скоро начнется пора малины и вишни. Кто-то наслаждается ими в натуральном виде, кто-то готовит варенье, а кто-то ищет, как сделать летние десерты. Altapress.ru изучил популярные кулинарные сайты и странички в Instagram известных блогеров и отобрал интересные рецепты из ягод и фрутов.

Простой: творожная запеканка с вишней от Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая, одна из самых знаменитых кулинарных блогеров, предлагает на своем сайте и в Instagram рецепты разной степени сложности и доступности. Для творожной запеканки понадобится творог, сахар, яйца, вишня, формочки для запекания и полчаса времени. Такой нехитрый арсенал есть у многих.

Модный: черничный тирамису от журнала «Гастрономъ»

Авторитетный журнал о еде «Гастрономъ» тоже предлагает немало вариантов сезонных блюд с фруктами и ягодами. Поклонники итальянской кухни наверняка оценят летний вариант знаменитого десерта. Правда, дешевым его не назовешь, но изысканным — вполне. Тем, кто захочет повторить понадобятся сыр маскарпоне, печенье «Дамские пальчики», черника, яйца, сахар и лимонный сок

Полезный: мороженое от Натальи Давыдовой

Одна из самых известных фитнес-блогеров Наталья Давыдова, конечно, адепт здорового питания, так что все ее рецепты, даже сладкие, никакого вреда фигуре не принесут. Наоборот, в них полно белка и полезных элементов. Пример — мороженое «Кокосовый рай», которое готовится из кокосового молока, авокадо, орешков, ягод и лимонного сока. Правда, некоторые ингредиенты придется поискать.

Для продвинутых: муссовое пирожное «Абрикос» от Андрея Рудькова

Самый сложный и необычный рецепт в нашей подборке, который наверняка вызовет азарт у продвинутых кулинаров повторить этот гастрономический подвиг.

Пирожное из свежих абрикосов, которое и выглядит как настоящий абрикос, мы отыскали у популярного в сети кулинарного блогера Андрея Рудькова. Он ищет интересные и вкусные рецепты по всему миру и знакомится с шеф-поварами ресторанов из разных стран.

Для этого маленького шедевра из абрикосов (кстати, приготовленного без сахара) понадобятся, кроме самих фруктов, стручковая ваниль, листовой желатин, сливки, яйца, чай с жасмином. Пошаговая подробная инструкция есть на сайте.