День йоги - 21 июня. Укрепляющие дух поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с днем йоги в смс
1
Поздравляю с днем йоги! Желаю, чтобы твоя практика была источником силы, энергии и вдохновения. Пусть каждый день приносит новые открытия и возможности для развития.
2
С днем йоги! Пусть этот день станет ещё одним поводом для того, чтобы напомнить себе о важности заботы о своём теле и духе. Желаю, чтобы практика приносила тебе только положительные эмоции и помогала достигать новых вершин.
3
В этот замечательный день хочу пожелать тебе бесконечного вдохновения, крепкого здоровья и новых достижений в практике йоги. Пусть она всегда помогает тебе быть в гармонии с собой и окружающим миром.
Поздравления с днем йоги в прозе
1
Поздравляю с днем йоги и хочу пожелать всегда занимать позу счастливого человека в этой жизни. Пусть йога дарит возможность почувствовать себя увереннее. Пусть после занятий душа взлетает высоко к облакам мечтаний, а тело наполняется невероятной бодростью и силой.
2
Поздравляю с днем йоги! Желаю, чтобы ваша духовность в тесном переплетении с физическими возможностями сотворили чудо — полную гармонию и принятие себя такими, какими нас создала природа. Будьте усердны, сосредоточены, наполнены живительной энергией и добром. Успехов и новых возможностей!
3
Поздравляю с днем йоги и желаю вдыхать воздух счастья и излучать доброту сердца, с каждым днём совершенствуя свое тело и укрепляя здоровье. Пусть йога дарит невероятные ощущения простоты и непринуждённости, и в то же время позволяет чувствовать себя грациозно и изящно.
Поздравления с днем йоги в стихах
1
Я с Днем йоги поздравляю
Всех любителей асан.
Пусть учение благое
Счастье лишь подарит вам.
Тело будет пусть здоровым,
Гармоничною — душа,
После каждой тренировки
Чтоб сказать: «Жизнь хороша!»
2
Всех, кто йогу уважает
Я сегодня поздравляю,
Философией высокой
Вдохновляться вам желаю.
Дарит йога пусть здоровье,
Силы, крепость вам несет,
Равновесие по жизни
И гармонию дает.
3
Поздравить тебя с Днем йоги
Спешу в этот яркий день лета,
Пусть дарит спокойствия много
Чудесная практика эта!
Порядок пусть и расслабленье
Наступят и в мыслях, и в жизни,
И йога тебе в настроенье
Внесёт океан оптимизма!
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