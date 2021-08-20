Дьявол в деталях. Как в Барнауле работает винтажная точка, которая стала притяжением для молодежной тусовки

Молодые предприниматели Дарья Черепанова и Андрей Левшин год назад открыли в Барнауле арт-пространство, в котором каждый уголок заслуживает отдельного поста в Instagram. Здесь продают европейскую одежду, устраивают фотосессии и проводят вечеринки. С форматом новой площадки попытался разобраться корреспондент altapress.ru.

Идея из Питера

Арт-пространство с питерским названием «Парадная» находится в историческом здании на Ползунова, 34а, которому больше ста лет. До революции здесь был универмаг, а в советское время — изолятор КГБ.

Сейчас здание разбито на офисные помещения. В одном из них и расположилось арт-пространство.

По словам Дарьи Черепановой, идея о создании уникального места пришла неожиданно, после поездки в Санкт-Петербург.

«Сидели с молодым человеком на кухне и просто обсуждали, что бы нам хотелось бы реализовать. Вспомнились питерские винтажные магазины — и захотелось сделать в Барнауле что-то подобное», — говорит 26-летняя предпринимательница.

Изначально это была концепция места, где бы продавали уникальные вещи в единственном экземпляре. С этой мыслью молодые люди стали искать обычное офисное помещение, но судьба сама «подкинула» другой, но крайне удачный вариант, которая определила дальнейшую жизнь проекта и его формат.

Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова

Из минуса в плюс

В здании на Ползунова все дышит историей уже на входе, когда перед тобой открывается вид на широкую лестницу.

«Парадная» расположилась на втором этаже. По словам Дарьи, наткнулись они на это место случайно: искали арендное помещение в соседнем здании, а потом зашли спросить сюда — и поняли, что оказались именно там, где нужно.

«Раньше здесь размещалась библиотека. Вообще помещение не сдавалось, потому что требовало косметического ремонта. Но когда мы зашли сюда, поняли, что никакой ремонт здесь не нужен, нам все подходит», — говорит владелица «Парадной».

Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова

Поэтому ремонт делать не стали — только подкрасили кое-какие места, залатали дыры. В некоторых местах на стенах можно увидеть «проплешины», но они удивительным образом смотрятся органично, словно так и задумывал какой-нибудь модный дизайнер.

В целом организацию пространства можно описать как «из минуса — в плюс». Владельцы «Парадной» не стали закрывать глаза на недостатки, а, наоборот, превратили их в преимущества. Из-под обоев и штукатурки торчит гвоздь? Стоит на него повесить стеклянную рамку с засушенным цветком — и это сразу превратится в объект интерьера.

Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова

«У нас не было какого-то изначального стартового капитала. Видели что-то подходящее для нас — сразу брали. Многие вещи нам отдали знакомые. Например, старую советскую радиолу. Пианино с канделябрами приобрели на „Авито“. Старый шкаф, в котором у нас выставлены вещи, тоже забирали из частного дома по объявлению», — рассказала Дарья.

Из множества мелочей и сложилось уникальное пространство. «Дьявол в деталях», — говорится на одной из них.

Действительно винтаж

Одежда в «Парадную» приходит от европейских и американских байеров, которые ищут эксклюзивную и интересную одежду в местных стоковых и винтажных магазинах.

«У нас не так, как в обычных „стоках“, куда всевозможные вещи приходят в больших мешках, их развешивают и продают. Каждую вещь мы отбираем отдельно, практически все существует в единичном экземпляре. Не все товары имели владельцев — некоторые совершенно новые, с бирками. Поэтому сравнивать нас с секонд-хендом не совсем корректно, мы именно винтажный магазин», — подчеркивает Дарья.

Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова

Самая дорогая вещь в коллекции — кожаный пиджак Prada начала 2000-х годов за 13 тысяч рублей.

Но в среднем стоимость вещей не отличается от цен в модных бутиках или масс-маркетах. Так, винтажный пиджак Marks&Spencer из 100% шерсти тут можно приобрести за 3600 рублей. А новое желтое платье WAREHOUSE из хлопка и льна — за 3200 рублей.

«Сейчас очень популярны брючные костюмы. Мы придумали по-своему уникальное предложение: закупаем мужскую парадную форму Военно-морского флота без погон — и элегантный костюм с золотыми пуговицами готов», — рассказала девушка, примерив форму на себя.

В «Парадной» также представлены аксессуары — галстуки, сумочки, очки. Так, своих новых хозяев ожидают эксклюзивные сумочки ROCCOBAROCCO, CALVIN KLEIN и модель 90-х годов ESCADA.

Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова

По словам Дарьи, барнаульцы ценят подобные качественные вещи, есть у «Парадной» и постоянные покупатели.

Винтаж же не только окупает себя, но и приносит прибыль, которую владельцы продолжают вкладывать в тот же интерьер.

Другой формат

Обстановка расположила к тому, что в изначально винтажном магазине стали проходить фотосессии. В Барнауле необычных фотозон мало, поэтому новая площадка стала пользоваться большим спросом.

Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова

Затем в «Парадной» стали проводить события для тесного круга лиц, например, мастер-класс визажиста и небольшие вечеринки. Это одновременно и продвижение — люди охотно делятся фотографиями интересного места в своих профилях, отмечая арт-пространство.

«Я мечтаю настроить наше пианино и сделать какой-нибудь вечер приятной музыки. Также нам уже предложили также провести театральный перфоманс», — поделилась будущими планами предпринимательница.

Как в Барнауле устроено арт-пространство «Парадная» Анна Зайкова

«Парадная» открыта ежедневно с 13:00 до 20:00. Пока что у Дарьи и Андрея нет помощников и наемных работников. Они самостоятельно ведут дела, в том числе устраивают эффектные фотосессии с новинками для своего профиля в Instagram.