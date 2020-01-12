Эфирные масла: применение и польза зимой

Что такое эфирные масла?
Многие путают их с обычными косметическими, или как говорят натуропаты, растительными или базовыми. Эфирное масло — это очень концентрированная эссенция, которая в большинстве случаев добывается в процессе паровой дистилляции, из разных частей растений. Исключение составляют цитрусовые — в этом случае, как правило, применяют прямой холодный отжим из кожуры плодов.
Эфирные масла (натуропаты обычно применяют аббревиатуру ЭМ или просто эфир) дороги, продаются только в маленьких флакончиках из темного стекла, объемом не больше 10−15мл.
На настоящем эфирном масле всегда указано латинское название растение, его хемотип, дата изготовления. Также следует помнить, что все ЭФ применяют микро дозами, они имеют противопоказания и вызывать аллергию. И более того — ароматерапевты предупреждают, что с повышением концентрации масла, его эффективность не увеличивается, а вот вероятность негативных последствий возрастает.
Как использовать эфирные масла
Есть несколько способов. Если нужно нанести на кожу — то несколько капель эфира (обычно — 3−5) растворяют в чайной ложке базового масла (например, миндального или персикового) и втирают.
Когда принимают ванну с маслами, то 5−10 капель смешивают с морской солью, или пеной для ванн. Время такой ванны — не больше 1о минут.
Для ароматизации помещения применяют специальные аромалампы — в воду добавляют примерно 5 капель в горячую воду.
Есть и более простой способ — для нормализации сна можно просто капнуть 2−3 капли на подушку.
Полезные свойства
Успокоиться, расслабиться и уснуть помогут масла лаванды, иланг-иланга, ромашки, ладана. Удивительно, но расслабляющим и успокаивающим свойствами обладает и масло апельсина. А вот эфирные масла лимона и грейпфрута, напротив, помогут проснуться и взбодриться. Для этого можно добавить пару капель в масло для душа, или обычный гель. Аналогичное действие — у мятного и розмаринового.
В сезон простуд важно помнить и про то, что ЭМ помогут бороться с вирусами и бактериями. Особенно славиться масло эвкалипта, чайного дерева, пихты, чабреца и лимона.