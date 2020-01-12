Эфирные масла: применение и польза зимой

После долгих каникул особенно трудно рано просыпаться и идти на работу. Как улучшить настроение, повысить работоспособность и нормализовать сон? Ароматерапия поможет справиться с типичными зимними проблемами.

Что такое эфирные масла?

Многие путают их с обычными косметическими, или как говорят натуропаты, растительными или базовыми. Эфирное масло — это очень концентрированная эссенция, которая в большинстве случаев добывается в процессе паровой дистилляции, из разных частей растений. Исключение составляют цитрусовые — в этом случае, как правило, применяют прямой холодный отжим из кожуры плодов.

Эфирные масла (натуропаты обычно применяют аббревиатуру ЭМ или просто эфир) дороги, продаются только в маленьких флакончиках из темного стекла, объемом не больше 10−15мл.

На настоящем эфирном масле всегда указано латинское название растение, его хемотип, дата изготовления. Также следует помнить, что все ЭФ применяют микро дозами, они имеют противопоказания и вызывать аллергию. И более того — ароматерапевты предупреждают, что с повышением концентрации масла, его эффективность не увеличивается, а вот вероятность негативных последствий возрастает.

Ароматерапия. ССО

Как использовать эфирные масла

Есть несколько способов. Если нужно нанести на кожу — то несколько капель эфира (обычно — 3−5) растворяют в чайной ложке базового масла (например, миндального или персикового) и втирают.

Когда принимают ванну с маслами, то 5−10 капель смешивают с морской солью, или пеной для ванн. Время такой ванны — не больше 1о минут.

Для ароматизации помещения применяют специальные аромалампы — в воду добавляют примерно 5 капель в горячую воду.

Есть и более простой способ — для нормализации сна можно просто капнуть 2−3 капли на подушку.

Полезные свойства

Успокоиться, расслабиться и уснуть помогут масла лаванды, иланг-иланга, ромашки, ладана. Удивительно, но расслабляющим и успокаивающим свойствами обладает и масло апельсина. А вот эфирные масла лимона и грейпфрута, напротив, помогут проснуться и взбодриться. Для этого можно добавить пару капель в масло для душа, или обычный гель. Аналогичное действие — у мятного и розмаринового.

В сезон простуд важно помнить и про то, что ЭМ помогут бороться с вирусами и бактериями. Особенно славиться масло эвкалипта, чайного дерева, пихты, чабреца и лимона.