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Эксперты рассказали, как правильно стирать джинсы и как часто это можно делать

В американской компании Levi’s, производящей знаменитые джинсы, дали рекомендации о том, как часто нужно подвергать изделия из денима стирке, пишет Lenta.ru.

Драные джинсы.
Драные джинсы.
Михаил Хаустов

Эксперты компании считают, что это нужно делать не чаще, чем раз в месяц:

Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и электричество.

Красивые девушки и джинса.
Красивые девушки и джинса.
опубликовано на obhohocheshsya.com

По словам представителей Levi’s, оптимальным вариантом стирки джинсов будет следующий:

  1. вывернуть джинсы наизнанку,
  2. положить джинсы в машину вместе с другой одеждой темных цветов,
  3. включить режим с прохладной температурой,
  4. использовать жидкое моющее средство, но без отбеливателя.

При этом надо помнить, что первый раз джинсы лучше простирать отдельно в тазу холодной водой.

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