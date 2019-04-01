Эксперты рассказали, как правильно стирать джинсы и как часто это можно делать

В американской компании Levi’s, производящей знаменитые джинсы, дали рекомендации о том, как часто нужно подвергать изделия из денима стирке, пишет Lenta.ru.

Эксперты компании считают, что это нужно делать не чаще, чем раз в месяц:

Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и электричество.

Красивые девушки и джинса. опубликовано на obhohocheshsya.com

По словам представителей Levi’s, оптимальным вариантом стирки джинсов будет следующий:

вывернуть джинсы наизнанку, положить джинсы в машину вместе с другой одеждой темных цветов, включить режим с прохладной температурой, использовать жидкое моющее средство , но без отбеливателя.

При этом надо помнить, что первый раз джинсы лучше простирать отдельно в тазу холодной водой.