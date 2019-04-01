Эксперты рассказали, как правильно стирать джинсы и как часто это можно делать

Эксперты компании считают, что это нужно делать не чаще, чем раз в месяц:
Когда джинсовые брюки изобрели в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры американского запада. Таким образом, деним прочен и долговечен, его не нужно стирать так часто, как думают многие. Вдобавок, так вы экономите воду и электричество.
Красивые девушки и джинса.
опубликовано на obhohocheshsya.com
По словам представителей Levi’s, оптимальным вариантом стирки джинсов будет следующий:
- вывернуть джинсы наизнанку,
- положить джинсы в машину вместе с другой одеждой темных цветов,
- включить режим с прохладной температурой,
- использовать жидкое моющее средство, но без отбеливателя.
При этом надо помнить, что первый раз джинсы лучше простирать отдельно в тазу холодной водой.