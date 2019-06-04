С наступлением июня тема «Похудеть к лету» приобрела другое звучание: «Похудеть за лето». Но многие забрасывают фитнес-тренировки вовсе из лени, а от скуки. Потение за тренажерами и бег на дорожке одних заставляют сосредоточиться на занятиях и отключиться от проблем, а на других нагоняют скуку. Для тех, кто ищет новые ощущения и эмоции, мы нашли несколько видов фитнес-занятий, на которых точно не заскучаешь.

Латина для женщин

Многие девушки мечтают научиться красиво двигаться под зажигательные ритмы бачаты или сальсы, но начать занятия им обычно мешает такая банальная проблема, как отсутствие партнера. К счастью, сейчас в Барнауле можно найти места, где заняться латиноамериканскими танцами можно и без него. Например, такое направление как зумба, придуманное сравнительно недавно фитнес-инстуктором из Колумбии Альберто Пересом, сочетает в себе микс из аэробики и разных танцевальных направлений — от бачаты до самбы. Уроки зумбы в Барнауле предлагают несколько крупных спортивных клубов.

Еще один вид занятий, называемый «Леди латина» — это обучение именно латинским танцам, которое можно получить в танцевальных школах. На занятиях девушки учатся основным элементам сальсы, бачаты, кизомбе, зумбе и другим. Плюсы таких тренировок — не только умение красиво двигаться под музыку, но и улучшение походки и осанки, пластики, ритмики, укрепление мышц и потеря нескольких килограммов. А также гарантировано хорошее настроение — это же латина.

Йога в гамаках

Занятия в специальных гамаках, которые подвешиваются к потолку — тоже новое направление фитнеса, которое многие успели полюбить. Авторство «антигравитийоги» принадлежит американцу Кристоферу Харрисону, олимпийскому чемпиону по спортивной акробатике. Собственно, это не сколько йога, сколько фитнес с элементами йоги, а также пилатеса и хореографии.

Такие тренировки дарят не только совершенно необычные ощущения (к примеру, надо висеть вниз головой), но и улучшают кровообращение, снимают стресс, тренируют растяжку и развивают гибкость. Такие тренировки на полотнах предлагают несколько клубов.

Бодикомбат

Когда хочется полного выплеска накопившейся агрессии, хорошим вариантом может стать Body Combat. Это изобретенная в конце 90-х годов прошлого века программа компании Les Mills из Новой Зеландии, в создании которой участвовали фитнес-тренеры, хореографы и врачи.

Программа сочетает движения из разных боевых искусств: кикбоксинга, карате, тхэквандо, кунг фу и других и выполняется под музыку. Но, в отличии от боевых искусств, это бесконтактные кардиотренировки. Body Combat не учит навыкам самообороны, а укрепляет мышцы, осанку, развивает ловкость, отлично помогает сбросить вес и негативные эмоции. Найти такие тренировки в Барнауле тоже можно без труда.