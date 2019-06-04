Латина для женщин
Многие девушки мечтают научиться красиво двигаться под зажигательные ритмы бачаты или сальсы, но начать занятия им обычно мешает такая банальная проблема, как отсутствие партнера. К счастью, сейчас в Барнауле можно найти места, где заняться латиноамериканскими танцами можно и без него. Например, такое направление как зумба, придуманное сравнительно недавно фитнес-инстуктором из Колумбии Альберто Пересом, сочетает в себе микс из аэробики и разных танцевальных направлений — от бачаты до самбы. Уроки зумбы в Барнауле предлагают несколько крупных спортивных клубов.
Еще один вид занятий, называемый «Леди латина» — это обучение именно латинским танцам, которое можно получить в танцевальных школах. На занятиях девушки учатся основным элементам сальсы, бачаты, кизомбе, зумбе и другим. Плюсы таких тренировок — не только умение красиво двигаться под музыку, но и улучшение походки и осанки, пластики, ритмики, укрепление мышц и потеря нескольких килограммов. А также гарантировано хорошее настроение — это же латина.
Йога в гамаках
Занятия в специальных гамаках, которые подвешиваются к потолку — тоже новое направление фитнеса, которое многие успели полюбить. Авторство «антигравитийоги» принадлежит американцу Кристоферу Харрисону, олимпийскому чемпиону по спортивной акробатике. Собственно, это не сколько йога, сколько фитнес с элементами йоги, а также пилатеса и хореографии.
Такие тренировки дарят не только совершенно необычные ощущения (к примеру, надо висеть вниз головой), но и улучшают кровообращение, снимают стресс, тренируют растяжку и развивают гибкость. Такие тренировки на полотнах предлагают несколько клубов.
Бодикомбат
Когда хочется полного выплеска накопившейся агрессии, хорошим вариантом может стать Body Combat. Это изобретенная в конце 90-х годов прошлого века программа компании Les Mills из Новой Зеландии, в создании которой участвовали фитнес-тренеры, хореографы и врачи.
Программа сочетает движения из разных боевых искусств: кикбоксинга, карате, тхэквандо, кунг фу и других и выполняется под музыку. Но, в отличии от боевых искусств, это бесконтактные кардиотренировки. Body Combat не учит навыкам самообороны, а укрепляет мышцы, осанку, развивает ловкость, отлично помогает сбросить вес и негативные эмоции. Найти такие тренировки в Барнауле тоже можно без труда.