Но время на то, что бы улучшить свою физическую форму еще есть. Для тех, кто хочет похудеть к лету, и ищет вдохновение и мотивацию, редакция altapress.ru сделала подборку о знаменитостях, которые могут похвастаться великолепной фигурой в возрасте за 30, за 40 и даже за 50. Как им это удается?

Ирина Шейк , 33 года

Одной из самых красивых супермоделей, чьи роскошные формы можно прекрасно разглядеть, поскольку она регулярно появляется в рекламе белья, (например, Intimissimi,). по ее словам, просто повезло с наследственностью. При росте 178 она весит 59 кг, и в интервью часто говорит о том, что никогда не сидела на диетах, с удовольствием ест все, от гамбургеров до круассанов. Однако, одной генетикой не объяснишь как ей удалось так быстро вернуться в форму после родов: всего через 5 месяцев после рождения дочки Ирина снималась для Vogue. Чудес не бывает — модель все-таки позволяет себе калорийные блюда всего лишь время от времени, а основу ее рациона составляют овощи гриль и рыба на пару, а перед съемками она устраивает разгрузочные дни. А еще занимается боксом, пилатесом, упражнениями у балетного станка и джиу-джитсу.

Кэмерон Диаз , 46 лет

Диаз — неизменная участница разных списков на тему «Самое красивое тело Голливуда». Несколько лет назад она выпустила книгу The Body Book, где дает советы, как оставаться в форме и к ним стоит прислушаться. Во -первых, она много лет занимается спортом и старается много двигаться в течении дня: «Приседайте, пока чистите зубы, бегайте по лестнице. На съемках я бегом бегу из своего трейлера на макияж. И бегу обратно, если что-то забыла.». Основа меню Диаз — разнообразие и сбалансированность: рыба, курица, стейк, креветки, омлеты из белков и салаты. Она исключила рафинированные продукты: белый хлеб и пасту из белой муки. И еще считает, что завтрак — это главный прием пищи.

Дженнифер Лопес , 49 лет

В прессе часто пишут о том, что Джей Ло с годами становиться только лучше, а ее секрет в строгой самодисциплине. Прекрасное тело после 40, которое не стыдно демонстрировать в знаменитых «голых платьях» — это результат серезных ораничений. «Нет»: кофеиносодержащим напиткам, алкоголю, жареному, жирному. Основа рациона — это сезонные продукты, приготовленые в основном на пару. Это брокколи и другие зеленые овощи, бурый рис, рыба, курица. И как минимум — час тренировок ежедневно это кардио и силовые занятия, а также йога.

Дженнифер Энистон , 50 лет

В одном из фильмов про героиню Энистон сказали, что ей два часа на тренажерах провести, как конфетку съесть. Так и в жизни — прекрасная фигура Дженнифер — предмет восхищения многих. В одном из интервью она рассказала, что много лет практикует йогу, а недавно стала знаматься Booty Barre — это программа. в которой сочетаются техники из хореографии, пилатеса, балета и йоги и атлетические нагрузки.

Еще она очень много пьет воды, правильно питается. Среди фирменных приемов Энистон, как быстро прийти в форму: несколько дней после полноценного завтрака, обедать и ужинать детским пюре из баночек — ведь в них нет соли, консервантов и так далее.

Синди Кроуфорд , 53 года.

Прекрасный пример из серии, что супермоделей, как и десантников, бывших не бывает. Синди (кстати, мама двоих детей) продолжает сниматься и демонстрировать великолепную фигуру, что помимо всего прочего, является и доказательством профессионализма. Как ей это удается? Еще в 90-х, она стала известна тем, что под руководством своего тренера Раду разработала собственный комплекс эффективных домашних тренировок «Секреты идеальной фигуры Синди Кроцфорд», который записала на видео.

Еще среди ее правил — дробное питание маленькими порциями, 2 литра воды в день, отказ от кофе в пользу зеленого чая. Основа каждодневного рациона овощи, рыба, курицей на гриле морепродукты. И еще — протеиновый коктейль на основе кокосового и миндального молока на завтрак. Кстати, от маленьких радостей вроде бокала вина или шоколада она тоже иногда не отказывается и считает, что нельзя голодать и ставить себя в слигком жесткие рамки, иначе сорвешься.

Кажется, все просто и все это знают? Да, но одно дело знать, другое — делать