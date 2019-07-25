Дождевик и кроксы: как креативно одеться в дождь

По прогнозу погоды в Барнауле несколько дней ожидаются дожди, и у многих девушек от этой новости портиться настроение. Дождь, а значит, опять нужно выбирать между красотой и комфортом в пользу последнего. А вот и нет — прошли те времена. В нашем обзоре — несколько креативных примеров того, как модно и удобно встретить непогоду.

Это раньше стоял выбор — надеть хорошие туфли и подвергнуть их испытанию водой, или выбрать те, что не жалко и с чистой совестью шлепать по лужам. То же самое было с одеждой.

Сегодня индустрия моды не ставит перед потребителем выбор между красотой и удобством, предлагая красивые вещи на любой случай. А фэшн-блогеры и звезды стритстайла не устают демонстрировать примеры креативного выбора на любой случай. Так что дождь в наше время — отличный повод выгулять новую вещь.

В случае непогоды можно пойти по обычному пути — купить тренч. Помимо классических моделей можно и поискать что-нибудь необычное, например, у польской марки Reserved.

Еще одна хорошая идея для дождливой погоды — это вещи со специальным покрытием, например, куртка от турецкого бренда джинсовой Mavi.

А можно вообще не выбирать что бы такого специального надеть в дождь, а сделать ход конем — просто захватить с собой дождевик. Интересно, что на этот аксессуар сегодня обратили внимание и дизайнеры, и потребители — в результате на рынке появилось несколько интересных предложений. Например, от российской марки Ipapai

Но главная проблема в дождь — это конечно выбор обуви. Всем известно, как губительна влага для кожи — и чем дороже и лучше обувь, тем она капризней. Но с тотальной модой на нормкор у нас появились и приятные послабления в городской моде: теперь резиновая обувь, которую раньше можно было надевать только детям или на пляж, теперь допустима и в городе.

Сначала реабилитировали резиновые сапоги, а теперь очередь дошла и до кроксов. Интересные модели резиновых сапог и сандалий предлагают многие марки. И, в первую очередь — сами пионеры этого направления, американская марка Crocs.

Ну и, конечно, тему дождя не обойдешь без зонта. У каждого свои предпочтения, но если говорить о трендах лета-2019, то и тут главная идея как и в случае с обувью и одеждой — практично и необычно. Если уж скрываешься от дождя, делай так, чтобы все тебя видели. Зонтик — трость с огромным ярким куполом, прозрачные зонты. Чем необычнее, тем лучше — такие, например, как у российского бренда Flipa.