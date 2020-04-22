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Как не поправиться в самоизоляции? Правила питания модели, балерины, спортсменки

Стресс, ограничение движения и опасная доступность холодильника в круглосуточном режиме — вот три фактора, которые способствуют набору веса в условиях самоизоляции. Как не растолстеть на карантине? Мы нашли полезные советы у женщин, чьи профессиональные успехи напрямую зависят о веса.

Елена Исинбаева.
Елена Исинбаева.
instagram.com/isinbaevayelena/.

Модели, спортсмены, танцоры — это люди, у которых бывают как периоды интенсивных физических нагрузок, так и межсезонья, в которые они расслабляются. Поэтому они, как никто другой знают как важно не набрать вес, а если все же набрали — то как сбросить в короткие сроки.

Светлана Захарова

Светлана Захарова — прима-балерина Большого театра и звезда мирового балета, известна, помимо своих партий и удивительных растяжек, еще и тем, что вышла на сцену спустя три месяца после рождения дочки. В интервью нескольким изданиям Светлана рассказала о своих правилах питания. Она внимательно следит за сбалансированностью рациона, не ест мяса, предпочитая рыбу и морепродукты. Зато любит сладкое.

Хитрость вот в чем — если нужно похудеть, то она уменьшает порцию в два раза и солит пищу по минимуму. В условиях самоизоляции она каждый день тренируется дома, часто — с дочкой.

Елена Исинбаева

Трехкратная чемпионка мира и обладательница 28 мировых рекордов, конечно знает, как быстро прийти в форму. В интервью Vogue пару лет назад Елена рассказала несколько железных правил питания. Она всегда ест на завтрак, обед и ужин, причем последний прием пищи совершает за четыре часа до сна.

И никаких перекусов. «Это самое страшное, потому что кажется, что ты ничего не ешь, а по факту съедаешь намного больше положенного. Перекусы орешками — самые опасные», — уверена Исинбаева. И, конечно, держать в тонусе ей помогают тренировки — каждый день в любом доступном формате.

Рия Ганзина

Модель — тоже профессия, в который каждый килограмм может оказаться решающим. В проекте Vogue «Звезды на карантине» молодая, но очень популярная сейчас модель Celine. Рия Ганзина делится профессиональными секретами. Она тоже считает, что перекусы опасны, надо постараться не есть в перерывах между основными приемами.

Но главное — это упражнения. Чтобы найти время и силы, чтобы заниматься, нужно делать это часто, но понемногу — минут по 15, в перерывах между основными делами. В общем, ешь редко, двигайся часто.

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