Как похудеть, если очень надо?

Конечно, все знают, что сидеть на жесткой диете долго тяжело и вредно для здоровья. Но, бывают ситуации, когда нужно похудеть быстро и избавиться от пары килограммов за несколько дней. Тогда на помощь придут экспресс-диеты и разгрузочные дни.

Мало ли поводов, когда нужно срочно привести себя в форму: фотосессия, важное свидание, свадьба. Если речь идет о паре килограммов и сантиметров, то добиться этого вполне реально за несколько дней.

Главное, помнить несколько важных правил. Во-первых, не экспериментировать самостоятельно, если есть заболевания ЖК, особенно в стадии обострения, лучше посоветоваться с врачом.

Во-вторых, не садиться на диету во время стресса, или про большой физической или эмоциональной нагрузке.

В-третьих, в эти дни обязательно высыпаться.

В-четвертых, не употреблять алкоголя.

Какие экспресс-диеты самые простые и доступные?

1 день: Разгрузочный кефирный день

Кефир благотворно влияет на работу кишечника, помогает очищение организма и выведению токсинов. К тому же, это просто, недорогой и доступный продукт. Суть кефирного дня в том, что весь день можно пить только один свежий обезжиренный кефир (примерно 1, 5 литра) и воду без газа. Важное условие: пить часто и маленькими порциями — примерно 1 стакан каждые два часа.

Молочные продукты Изображение Couleur с сайта Pixabay

3 дня: питьевая диета

Диета, на которой можно продержаться и день, и два и три. Ее суть в том, чтобы пить только полезные жидкости: воду без газа, смузи из овощей и фруктов, приготовленные самостоятельно, кипяченую воду с лимоном. Еще отвары, например, овса или шиповника. Важно поддерживать уровень жидкости — не менее 1,5 литров в день, полностью исключить сахар и соль. Впрочем, морскую соль в дни диеты полезно употреблять наружно — в виде успокоительных ванн на ночь.

Вода. Лимон. Изображение Photo Mix с сайта Pixabay

5 дней: Овощная диета

Считается, что если соблюдать все условия, то за время такого своеобразного поста можно скинуть до 5 килограммов. Впрочем, если быть реалистами, то всегда следует помнить: чем больше лишнего веса, тем быстрее он уходит. Так что человеку, которая весит 70 килограммов, труднее избавиться от трех, чем тому, который весит 100.

В чем суть овощной диеты? Все пять дней можно есть любые овощи (желательно кстати, тоже проконсультироваться с врачом, потому что помидоры, например, не лучший выбор для людей с желчекаменной болезнью).

Они должны быть приготовленные щадящим способом (варенные, тушенные, запеченные, паровые), без соли и сахара. Масло и соусы тоже нельзя есть в эти дни. Как и в вышеперечисленных случаях, питаться в дни диеты нужно маленькими порциями, но часто — каждые два или три часа.