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Как сохранить макияж в аномальную жару - разбор altapress.ru

В жаркую погоду макияж может быстро потерять свежесть и опрятный вид. Altapress.ru собрал несколько советов, чтобы этого не произошло.

Макияж.
Макияж.
freepik.com/benzoix.
  • Используйте стойкие средства. Выбирайте тональный крем, пудру, тени, помаду и другие продукты с пометкой «long lasting» или «waterproof». Они будут держаться дольше обычных средств.
  • Наносите базу под макияж. База поможет выровнять кожу, скрыть недостатки и обеспечить более ровное нанесение тонального крема. Это продлит стойкость макияжа.
  • Закрепляйте макияж фиксирующим спреем. Он создаст на коже тонкую пленку, которая будет удерживать косметику на месте. Спрей также придаст лицу свежий вид и увлажнит кожу.
  • Не наносите слишком много косметики. Толстый слой тонального крема, пудры и других продуктов может потечь или скататься. Лучше использовать легкие текстуры и наносить их тонким слоем.
Макияж.
Макияж.
freepik.com/lookstudio
  • Обновляйте макияж по мере необходимости. Если вы заметили, что косметика начала растекаться или стираться, аккуратно поправьте ее. Не стоит полностью переделывать весь макияж — это может еще больше навредить ему.
  • Пользуйтесь матирующими салфетками. Они помогут убрать жирный блеск и освежить лицо. Но не трите кожу слишком сильно, чтобы не размазать макияж.
  • Соблюдайте правила гигиены. В жару кожа выделяет больше себума (кожного сала), поэтому важно регулярно очищать лицо от загрязнений и пота. Используйте мицеллярную воду, тоник и легкий увлажняющий крем.
  • Откажитесь от водостойкой туши. Она может осыпаться и оставлять следы под глазами. Вместо нее используйте обычную тушь, но наносите ее тонким слоем и закрепляйте фиксатором.

Данные советы помогут вам сохранить макияж даже в самую жаркую погоду.

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