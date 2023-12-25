Лайфхаки красоты: как с помощью макияжа приподнять уголки губ и укоротить нос

Уменьшить нос, "раскрыть" глаза, увеличить губы - для этого необязательно нужны скальпель и инъекции. Иногда, чтобы скорректировать недостатки, вполне достаточно правильно сделанного макияжа. Наши лайфхаки помогут вам предстать во всей красе на новогодних праздниках.

Тип лица: треугольник

Наша задача: визуально уравновесить широкий лоб с узким подбородком. Для этого нам нужны пудра или корректирующее средство на два-три тона темнее вашего природного оттенка. Растушёвываем их по краевой линии лица, у линии роста волос. Дальше берём светлую пудру со светоотражающими частицами и наносим её на подбородок по всей линии челюсти. Теперь румяна на щеки: наносите их в форме мягкого ромба - это зрительно расширит нижнюю часть лица. Линию бровей рисуем очень плавную, слегка удлинённую к вискам.

Тип лица: вытянутое

Макияж. freepik.com/benzoix.

Есть два способа выровнять пропорции. Первый: затемняем корректором тёплого оттенка низ подбородка и зону под ним, оставляя светлыми самые выпуклые участки. Второй вариант - припудривание. В этом случае очень важно не использовать средства, придающие сияние. Хайлайтеры, глянцевые помады и блестящие тени решительно откладываем в сторону. Всё,что вам нужно, - это полностью покрыть лицо матирующим тональным кремом, а затем плотно припудрить. Да, так просто - это работает.

Тип лица: круг

Тут нужны вертикальные блики. Кисточкой с хайлайтером рисуйте их по центру подбородка, в ямочке над верхней губы, на переносице и по центру лба. На скулах (если хотите их подчеркнуть) блики должны быть узенькими и вытянутыми. Никаких активных широких сияющих пятен в этой области быть не должно.

Тип лица: квадрат

Задача: мягко сгладить "углы". Нанесите мягкий тёмный бронзёр или скульптурирующую пудру по линии роста волос и на всю зону нижней челюсти. Обратите внимание и на форму бровей - они должны быть круглыми, "домики" такому лицу противопоказаны.

Глаза: близко

Девушка красит ресницы. freepik.com/KamranAydinov.

Нанесите тёмные или яркие тени на середину века и растушуйте к внешнему уголку глаза и виску. На внутренний уголок добавьте немного светлых с эффектом лёгкого сияния. Таким глазам подойдут и длинные стрелки, и накладные пучки ресниц, приклеенные у внешних уголков.

Глаза: глубоко

Легко корректируются стрелками и растушёвкой тёмных теней вдоль всего ресничного края - от внутреннего уголка к внешнему. Подойдут и мягкие смоки айс с активным затемнением на внутреннем уголке, и модные сейчас стрелки с арабским эффектом: линии по верхнему и нижнему веку выходят за внутренний уголок глаза и соединяются у переносицы.

Опущенные уголки глаз

Макияж. freepik.com/drobotdean.

Не используйте тёмные тени по нижнему веку и не прокрашивайте нижние ресницы. Цветные тени, карандаши, блёстки наносим только на верхнее веко! Сияющие тени или светлый корректор, нанесённые на внешний уголок глаза, помогут визуально его приподнять.

Длинный нос

Лёгкими движениями кисти с тёмной матовой пудрой (на два-три оттенка темнее лица) либо корректором затемняем уже естественную тень под носом. Ошибка - использовать в этой зоне бронзёр или румяна с рыжеватым подтоном.

Крупный нос

Наносим по бокам всё ту тёмную матовую пудру. На переносицу - длинный очень узкий блик хайлайтера. Будьте аккуратны: широкая линия ещё больше увеличит нос.

Нос с горбинкой

Затемнения и тщательная растушёвка нам в помощь. Чтобы зрительно "выпрямить" спинку носа, тёмным тоном нанесите с обеих сторон линии - они должны плавно перейти в линию бровей. Спинку носа нужно высветлить хайлайтером.

Опущенные уголки губ

Девушка красит губы. freepik.com/lookstudio.

Проработайте губы плотным корректором естественного оттенка, припудрите, нарисуйте контур, не доходя до конца уголков. Теперь нанесите стойкую матовую помаду - она ляжет плотно и растечётся.

Возрастные морщинки

Чем мы старше, тем легче должны быть маскирующее и тональное средства и тем тоньше их нужно накладывать. Забудьте про плотные и слишком матирующие текстуры. Наносите ВВ-кремы и флюиды без светоотражающих частиц.Они создают эффект полуматовой кожи.