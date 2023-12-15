Как сбросить вес в сжатые сроки и без насилия над собой

Ближе к праздникам самым актуальным в Интернет-поисковиках становится запрос "Как быстро похудеть?" Мы не сторонники блиц-диет, но подскажем, как устроить экспресс-курс стройности, чтобы блистать, порхать и восхищать в праздничные дни.

Как их ни отговаривай, дамы, замотивированные предстоящими вечеринками и корпоративами, на которых нужно выглядеть "на все сто", всегда под праздник садятся на диеты. И это несмотря на то, что вреда от экстренных диет больше, чем толку.

Практика показывает, что как ни старайся сбросить за пару недель 10-15 кг без вреда для здоровья не получится. Вместо вожделённой стройности запросто можно обзавестись лишними 3-5 кг, заработать гастрит, а то и вовсе язву желудка.

Но это вовсе не значит, что от идеи привести себя в порядок перед праздниками надо отказаться. Скорректируем задачу - поставим цель избавиться не от какого-то баснословного количества килограммов, а от вполне реальных пяти. Издеваться над организмом, мучая его голодом, едой без соли и литрами кефира (что там ещё нам предлагают популярные блиц-диеты?), не станем. Предложим комплексный вариант: меняем меню, работаем над психологическим настроем и выбираем подходящие физические нагрузки. Поспешим - нам надо уложиться в две недели!

Настроиться на результат

Диета. freepik.com/garetsvisual

Прежде чем начинать худеть, надо понять, ради чего вы это делаете. Целеустремлённость повышает активность адреналина и норадреналина, а эти гормоны напрямую связаны с расщеплением жиров.

Чтобы настроиться на победу, почаще представляйте, почему вы это делаете, все те преимущества, которые надеетесь получить в результате. Вот вы, вся такая красивая, идете по офису, а все эти сколопендры из соседнего отдела прямо-таки зеленеют от бессильной ярости. Вот новое платье скромного размера, которое сидит на вас как влитое. Вот секретарша мужа, которая рыдает в коридоре, потому что увидела вас и поняла: с шефом ей ничего не светит! У каждого свои представления об идеальной действительности, к которой есть смысл стремиться. Выберите стимул по себе и помните о нём.

Привести себя в тонус

Вторая задача - активно двигайтесь. Причём это нужно не только для сжигания жира, но и для приведения тела в тонус. Тогда даже в покое мышцы будут расходовать жир. Как подобрать тренировку? Ориентируйтесь на ощущения - ваш тонус после тренировки должен быть выше, чем до. Оптимальны два занятия в день продолжительностью по 25-60 минут. Интенсивность помогут подобрать три несложных теста.

Во время нагрузки вам должно хватать дыхания, чтобы поддержать несложную беседу. Примерно через 20 минут с начала тренировки вы должны чувствовать достаточно сил, чтобы, если надо, прозаниматься в этом темпе ещё час. Максимальный пульс должен быть не выше 100-110 ударов в минуту, а дыхание - не чаще 18-20 в минуту.

Пересмотреть меню

Если хотите похудеть в короткий срок, без ограничений в еде не обойтись. Объём должен быть снижен, но до того минимума, который не нарушит ваш душевный и физический комфорт. Чувства голода быть не должно! С едой должно поступать достаточное количество углеводов, витаминов и минералов. Мы же не хотим худеть любой ценой и сразу после праздников набрать вес? Прислушивайтесь к своему организму, его потребностям и помните несложные правила.

Диета. freepik.com/valuavitaly

Ешьте как можно меньше жиров, сладостей и фруктов с повышенным содержанием фруктозы - винограда, яблок и груш (минимум фруктозы, кстати, содержится в мандаринах, сливах и персиках).

Делайте акцент на белки и сложные углеводы (паста, зелёные овощи, бобовые, хлеб из муки грубого помола и с отрубями) - они дарят сытость и при этом содержат минимум калорий.

От белого хлеба, картофеля и прочих крахмалсодержащих продуктов лучше отказаться. Сравните: ломтик отрубного хлеба + полпачки нежирного творога = 150 ккал. Это столько же, сколько в одной столовой ложке растителького масла. Но можно ли ею наесться? Или: 135 ккал - это крошечная сдобная булочка или тарелка супчика из индейки. Показательно, правда?

Желательно есть часто - 4-5 раз в день, но понемногу. Не бойтесь перекусывать - ломтиком отрубной булочки, нежирным творогом, кофе с молоком. Старайтесь, чтобы основной объём калорий приходился на завтрак и обед.

Если очень хочется сладкого, съешьте кусочек - но только после основной еды и в светлое время суток. Ужин - максимально лёгкий: небольшая порция постного мяса или нежирной рыбы с пастой или зелёными овощами, творог, нежирный сыр с томатами - и всё это не позже чем за 2-2,5 часа до сна. И не сидите на одних овощах - они стимулируют аппетит.

Чтобы не проголодаться ближе к ночи, через пару часов после лёгкого ужина перекусите ещё раз. Подойдёт, например, стакан кефира с парой ложек нежирных мюсли. Кроме того, вечерний аппетит снижают прогулка, массаж, ванна - всё, что успокаивает и расслабляет.

Войти в систему

Две предпраздничные недели делятся на несколько основных этапов.

Диета. freepik.com/freepik

День ноль. Он вообще не в счёт. Потратьте его на изучение теории (например, этой статьи), планирование питания, выясните, какой вид физических нагрузок вам милее всего (или хотя бы не вызывает отвращения).

Вводный. Пару дней привыкайте к новому режиму - концентрируйтесь на цели, осваивайте новое питание и тренировки. Пусть за это время сбросите совсем немного, важнее войти в ритм и чувствовать себя в нем комфортно.

Основной. По возможности увеличьте физические нагрузки: чем продолжительнее, тем лучше, но не до изнеможения! Приветствуются разумные ограничения в еде. Но нестерпимого голода быть не должно. Хочется есть - добавьте в меню немного мяса, рыбы, порцию нежирного творога или яйцо.

Заключительный. Не надо обольщаться, ваш исходный вес не был случайным: он - прямое следствие вашего образа жизни. И он вернётся, как только вы возвратитесь к привычному режиму. Поэтому очень важно сохранить выработанные навыки. Если, конечно, ваши планы на новую красивую жизнь простираются дальше, чем феерические танцы под ёлкой.