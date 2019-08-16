Какие джинсы будут модными осенью и для какого типа фигур они подойдут

До конца лета осталось всего две недели — самое время подумать о том, что носить, когда немного похолодает. Altapress.ru подготовил подборку на тему, какие модели женских джинсов будут особенно актуальными осенью-2019.

Рваные джинсы

Кажется, они никуда не уходили? Возможно, но джинсы 2019 года выглядят несколько по-другому, чем пару сезонов назад. Теперь это не гламурные «секси-прорехи» на интересных местах, а брутальное гранжевое «рванье» именно там, где протираются нормальные джинсы, пожившие насыщенной жизнью. Модные ориентиры — звезды альтернативного рока 90-х. В этом сезоне рваные джинсы с бомберами, футболками «оверсайз» и косухами.

Для какой фигуры подходят такие модели? Для обладательниц длинных, прямых и стройных ног, поскольку горизонтальные прорези прибавляют пару лишних сантиметров в бедрах и чуть укорачивают ноги.

Прямые джинсы

Приятная новость для женщин с любым типом фигуры — возвращение джинсов прямого кроя. Спокойная, универсальная модель, которая подходит практически всем, и дает прекрасные возможности для комбинаций в разном стиле.

Их можно носить с кроссовками, лодочками, босоножками и самыми разными топами. Примета времени — модные джинсы осени должны быть достаточно длинными, что хорошо, поскольку прибавит визуально роста и длины ногам.

Джинсы клеш

Самый яркий тренд, который пришел на смену бананам из 1980-х — брюки-клеш из семидесятых. Клеш может быть от бедра или колена, главное, чтоб он в принципе, был. Отсылка к супермодному стилю «бохо» будет отлично смотреться на девушках с широкими бедрами, особенно если плечи узкие, поскольку визуально уравновешивает фигуру.

В стиле «милитари»

Брюки-карго из денима или вельвета, джинсы цвета хаки, или коричнево-бежевой гаммы — все приметы стиля «милитари» будут актуальны этой осенью. Очень практичный вариант который принято сочетать не только с модными тяжелыми ботинками, но и с с вещами откровенно женственными, для создания контраста.