Кофе: сколько чашек пить в день и как необычно приготовить бодрящий напиток

Холодно, темно, пасмурно — октябрьские утренние часы куда менее приветливы, чем майские. А ведь впереди еще ноябрь… Многим из нас по утрам пробуждает к жизни только чашка горячего кофе. А чем еще полезен кофе, кроме того, что бодрит? И какие есть необычные рецепты приготовления этого напитка? Ответы на эти вопросы — в материале аltapress.ru

Чем полезен кофе

Споры о том, полезен или вреден кофе и стоит ли его исключать из своего рациона тем, кто встал на путь модного ЗОЖ, активно ведутся до сих пор. Речь, конечно, о натуральном зерновом кофе.

Противники напитка обращают внимание на то, что кофеин способствует обезвоживанию организма, выводит полезный магний, кофе по-турецки способствует поднятию уровня холестерина, среди других неблагоприятных свойств — способность повышать артериальное давление и секрецию желудочного сока

Впрочем, сторонникам тоже есть что предъявить: кофейные зерна богаты антиоксидантами, и снижают риск развития ряда серьезных заболеваний, например, сахарного диабета второго типа, деменции, болезни Альцгеймера, болезней печени, и других.

Кофе зерна. ССО

В общем, кофе является яркой иллюстрацией знаменитого принципа Парацельса: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза».

По мнению Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), безопасная доза употребления кофеина для взрослого здорового человека — не больше 400 мг в день.

Одна чашка кофе (220мл) содержит примерно 85−135 мг кофеина (в зависимости от способа приготовления), чая — 40−50 мг, кока-колы- 23−25 мг. То есть, существенное влияние на организм наступает, когда мы в постоянном режиме выпивает по 3 чашки кофе и больше.

Кстати, среди плюсов кофе — его жиросжигающие свойства (из-за наличия в составе хлорогеновой кислоты), напиток увеличивает количество сжигаемых калорий примерно на 10%. Так что завершить плотный обед чашечкой кофе — хорошая идея.

Кофе. СС0

Рецепты кофе

Какие есть необычные рецепты приготовления кофе? Один из последних трендов — кофе с кокосовым маслом. Есть, конечно и вариации с кокосовым молоком, но с маслом считается полезней. Почему? В масле есть магний, жирные кислоты, витамины и другие полезные микроэлементы.

Как его приготовить? Нужно сварить чашку обычного кофе без сахара, затем добавить чайную ложку кокосового масла, чайную ложку сливочного масла и взбить в миксере. Минус масла только в том, что оно достаточно тугое и плохо взбивается. Но вкус напитка, как ни странно, многим нравится.

Еще один нетривиальный ход — кофе по-голливудски. Так принято называть бодрящее, но непривычное сочетание кофе и какао.

Кофе. СС0

Готовится он так: отдельно варится какао на медленном огне (2 чайные ложки какао-порошка на 100 мл молока, 2 чайные ложки сахара). Отдельно — 100 мл черного кофе (можно в турке, можно в кофеварке). Потом готовый какао взбивается венчиком или миксером до пены и в него вливается кофе. Некоторые сладкоежки добавляют сверху еще взбитые сливки.

Для тех, кто любит не столько сладкое, сколько пикантное, существует рецепт кофе по-карибски. Варят обычный кофе, но с необычными добавками на 1 чашку кофе: по 1\2 чайной ложки тертой цедры апельсина и ванильного сахара, 1\4 чайной ложки корицы, щепотка молотой гвоздики. Очень вкусно!