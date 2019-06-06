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6 июня 25°C

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Макияж глаз 2019: что нового в летнем сезоне

В первую неделю лета хочется порадовать себя покупкой приятных мелочей, которые бы подняли настроение. Новые тени или помада модных оттенков — то, что нужно. Посмотрим, какие интересные новые тени для век предлагают известные бренды летом-2019.

Макияж глаз
Макияж глаз
https://www.instagram.com/p/ByI7fyLDvJq/

Среди горячих тенденций наступившего сезона: мерцающие тени и макияж в розовых тонах. Это — для сторонников естественности. А для тех, кто устал от нюда, готовы дерзкие летние решения: пронзительно яркие монотени. И для всех — интересные эксперименты с текстурами: новые продукты с влажным, сатиновым, матовым финишем.

Благородно и сдержанно (ведь это же Givenchy!), но в то же время чрезвычайно креативно — такова новая коллекция макияжа Givenchy в розовых тонах. Тени двух оттенков на веках и сочные губы — такой визаж смотрится свежо во всех смыслах: и актуально и освежает лицо.

Мерцающие тени с шиммером (мелкими блестками, придающими деликатное сияние) бежево-коричневой гаммы — отличное решение для лета и загорелой кожи. Роскошный продукт — новые тени Dior Backstage.

Есть и более демократичный вариант — палетка мерцающих теней Lemonade Craze Maybelline. Он же и более универсальный, поскольку в одной палетке теней собраны и блестящие, и матовые тени Maybelline, как природной гаммы, так и ярких оттенков.

Если, наоборот, ищите бескомпромиссный вариант, в котором солируют тени одного очень яркого цвета (при этом остальное лицо остается в скромном нюдовом решении), то вам подойдут тени NYX Ultimate Shadow Palette — 04 Brights.

Ранее altapress.ru писал про актуальные тренды макияжа весна/лето 2019.

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