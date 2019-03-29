Весенний сезон наступает по всем фронтам и требует перемен. Altapress.ru уже писал о том, какая одежда и обувь будут актуальны весной и летом 2019. Пришло время поговорить про тренды в макияже. Каким будет модное лицо наступающего сезона, судя по весенним коллекциям мировых брендов и инстраграмам трендсеттеров?

Главные векторы остаются прежними — это максимальная естественность (или ее иллюзия) и свобода самовыражения. Выражаясь коротко: идеальная кожа и минимум косметики, но этот минимум должен быть максимально заметным.

Нюдовый макияж

Курс на nude продолжается — что вполне логично — когда, как ни летом ходит с «голым» лицом. В этом сезоне особенно важно, что бы кожа была свежей, увлаженной, и как будто сияла изнутри. Но сияние должно быть максимально естественным и не выглядеть дешево. К счастью, существует масса техник и продуктов, чтобы этого добиться: специальные праймеры с эффектом свечения, хайлайтеры, тени с влажным эффектом.

Цветные стрелки

Когда тон лица идеален, можно им и ограничиться, но визажисты советуют похулиганить. Актуальная тема лета — стрелки на глазах какого нибудь нетривиального цвета. Например, красного, как у Нам Во, звездного визажиста из Нью-Йорка, или бирюза с ультрамарином, как у Maybelline New York. Важно, чтобы губы и ресницы при этом оставались нейтральными.

Тени для глаз цвета сакуры

Розовые оттенки цветущей сакуры, нежные и яркие одновременно, послужили вдохновением в сезон Весна/Лето 2019 и для мировых косметических брендов и для блогеров. Lancome представил новую палитру макияжа в розовой дымке, а у Сичен Чэн, бьюти-блогера из США можно посмотреть видео, как сделать такой мейк.

Модные брови

Конечно, вопрос о бровях никак не обойти. В 2019 году визажисты предлагают быть более внимательным к своей естественной форме, цвету и густоте бровей, не меняя их кардинально, а лишь ухоженными и правильно уложенными (по направлению роста волос) и зафиксированы. Так называемый groomed -эффект.

Живопись на веки

Раз брови нейтральны, а кожа сияет здоровьем, на веках визажисты подбивают нас пуститься во все тяжкие, создавая высокохудожественные эффекты и цитируя великих. Создатели новой коллекции макияжа Dior предлагают смелые эксперименты с пастельно- леденцовыми цветами, а Наталья Власова, одна из ведущих российских визажистов, придумала мейк в палитре и линиях Матисса. Конечно, для повседневной жизни такой визаж вряд ли подойдет, но по особу поводу, или фотосессии — почему бы и нет?