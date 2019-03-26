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Тренды 2019: самые модные джинсы

Еще недавно мы искали в гардеробных раритеты из 90-х, а сейчас дизайнеры предлагают нырнуть еще глубже — в моду вернулась «советская варенка». Какой еще деним будет особенно актуальным весной и летом 2019? Представляем тройку лидеров.

«Вареный» деним Isabel Marant
«Вареный» деним Isabel Marant
https://www.instagram.com/isabelmarant/

Джинсы-варенки

Именно настоящая, во всей своей самодельной аутентичности,"варенка" образца второй половины 80-х, которая еще недавно казалась всем воплощением уродства, сегодня вдохновляет ведущих дизайнеров. Некоторые из них включили вещи из знаковой перестроечной ткани в еще в осенние коллекции, а на показах весна-лето 2019 она просто царила: Miu Miu, Isabel Marant, Y/Project и многие другие поддержали тренд.

Джинсовый комбинезон

Похожий на рабочую одежду и желательно из цветного денима, комбинезон может стать любимой вещью из-за своей практичности и универсальности. Must have сезона можно поискать у дорогих брендов, а можно ограничится демократичным H&M.

Джинсы-клеш

Модными будут не только джинсы-клеш, но и все варианты широких брючин: кюлоты (как у Chanel), клеш от колена (как у M.I.H. Jeans) или мешковатые трубы от бедра (как у Y/Project). При таком вдохновляющем разнообразии всегда можно найти что-то для себя. Главное — средняя или высокая посадка и свободное прилегание, с цветами тоже можно экспериментировать, в особом фаворе — белый и цветной деним.

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