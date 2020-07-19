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Молодильные ягоды. Черника, малина и другие продукты для похудения и против старения

Ягоды — привычная летняя радость, которую многие рассматривают как сырье для домашних заготовок. А между тем, правильное питание подразумевает включать этот продукт в ежедневный рацион именно в свежем виде. Почему?

Ягоды
Ягоды
Изображение Christine Sponchia с сайта Pixabay

По мнению нутрициологов, именно ягоды — самый здоровый десерт. Они даже полезнее фруктов. У ягод низкий гликемический индекс. В ягодах содержится меньше натуральных сахаров, чем в сладких фруктах, и больше неперевариваемой клетчатки, которая позволяет этим сахарам усваиваться медленнее. Клетчатка необходима организму для нормального функционирования пищеварительной системы и, в первую очередь, кишечника.

Конечно, все знают, что в свежих ягодах много витаминов, а некоторые виды (например, смородина), просто чемпионы по его содержанию. Еще в полезном списке веществ: железо, марганец, цинк, серу, медь, йод.

Ягоды незаменимы в питании желающих похудеть, поскольку при высокой питательной ценности они низкокалорийны. Так, в 100 граммах свежей малины содержится около 50 кКал, а в 100-граммовой плитке шоколада — в 10 раз больше.

Ягоды также способствуют продлению молодости не только кожи, но и всего организма, поскольку богаты антиоксидантами. А это — главные помощники организма в противостоянии разрушительному действию свободных радикалов и преждевременному старению.

Ягоды
Ягоды
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Поэтому специалисты по правильному питанию рекомендуют съедать примерно одну чашки свежих ягод в день, причем желательно в дневное время. Правда, эта рекомендация не подходит тем, у кого обострение гастрита, (особенно с повышенной кислотностью) и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. В этот период ягоды лучше не есть.

Какими полезным свойствами обладают ягоды, у которых сейчас сезон урожая?

Черника

Все, у кого есть близорукость, с детства слышат, как полезна черника для здоровья глаз. И это действительно так: эта ягода чемпион по содержанию антоциана — биофлавоноида, который улучшает кровоснабжение сетчатки глаз, укрепляет стенки сосудов и способствует снижению уровня холестерина.

Это вещество также полезно для молодости кожи, поскольку способствует выработке коллагена. Кроме того, в чернике есть и другой, очень полезный для женской красоты элемент — ресвератол, который ускоряет процессы регенерации.

Черника
Черника
Изображение Couleur с сайта Pixabay

Малина

Малина, как и другие ягоды, содержит антиоксиданты: эллаговую кислоту, кверцетин и витамин C. Конечно, о том, что чай с малиной помогает при простудах, народная медицина верит давно. А ученые из Иллинойского технологического института провели исследования, которые показали, что ягоды малины обладают противовоспалительными свойствами и полезны для профилактики диабета второго типа и ожирения.

Вишня

Ягоды вишни богаты калием, витаминами, А и С, которые благоприятно влияют на состояние волос и ногтей, а также сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в ней содержится мелатонин, который помогает регулировать сон человека и вещества, ускоряющие обмен веществ. Правда, из-за высокого содержания сахаров и аскорбиновой кислоты, употребление вишни нужно ограничить людям с сахарным диабетом и патологиями зубной эмали.

Вишня
Вишня
ССО

Черная смородина

Эта ягода — один из признанных чемпионов по содержанию витамина С. А это, как известно, один из мощнейших природных антииодксидант, который способствует профилактике преждевременного старения и благотворно влияет на стенки сосудов. Среди полезных свойств черной смородины — способность повышать гемоглобин.

Правда, поскольку содержания витамина С в этой ягоде действительно мощное (в 100 граммах ягоды содержится примерно 200 мг, что примерно в три раза превышает суточную потребность организма), то не стоит съедать больше 100−200 граммов в день. Эту ягоду также не стоит употреблять людям с острым гастритом и оксалурией.

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