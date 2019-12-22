Новый год: как сделать прическу на корпоратив, чтобы стать королевой вечеринки

Чем хороши предстоящие праздники, так это тем, что будет множество поводов быть при параде: корпоратив, встречи с друзьями, сама новогодняя ночь. В декабре-январе выгуливаем все праздничные наряды, которые долго скучали в шкафу. А заодно и пробуем актуальные вечерние укладки зимы 2019−2020.

Что же сделать с волосами в праздник такого, чтобы соответствовать тенденциям и при этом не слишком много времени потратить на прическу — не свадьба все-таки.

Супер-объемная укладка

Самый эффектный вариант — он же самый затратный — это супер объем из 90-х, с крупными локонами. Смотрится сногсшибательно, но к сожалению есть и минусы.

Такую роскошь могут позволить себе обладательницы только густых и достаточно длинных волос. И эта укладка требует профессионального исполнения, иначе просто долго не продержится.

Мокрые и сухие

Еще одна супер актуальная укладка для длинных волос- зализанные гелем волосы у корней, сухие на остальной длине. Непривычно, но может выглядеть очень интересно. Такие укладки были на показах Mugler, Maison Margiela и других.

Все четко

Есть аналогичный вариант и для каре или коротких волос — это строгая укладка волосок к волоску, волосы зачесаны назад или разделены косым пробором. Отлично подходит под крупные серьги и особенно хорошо выглядит на женщинах с четким овалом лица и выразительными скулами.

Ретро-волна

Под ретро-волной можно подразумевать многое — и голливудские локоны, и S-образную челку в духе Вероники Лейк. Но в данном случае эта волна уносит нас в 20-е годы, эпоху джаза, стилистику «Великого Гэтсби» и все такое прочее.

И снова, чтобы воплотить этот образ в жизнь, понадобятся гель для укладки и достаточно опытные руки. Впрочем, это могут быть и свои собственные. Такие укладки любит Рената Литвинова.

Небрежный вид

Хорошая новость для тех, кто вообще не любит заморачиваться с укладками. В контексте увлечения естественностью и небрежностью french girl style, сегодня вполне допустимо и даже шикарно заявиться на вечеринку без укладки.

Просто распушенные волосы, слегка взъерошенные, как будто их немного растрепал ветер. Без всяких утюжков, лаков и гелей. Правда, они должны быть в идеальном состоянии — ухоженные, здоровые, хорошо подстриженные. Пример — у главной английской модницы Алексы Чанг.