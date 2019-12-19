Новый год-2020: 5 простых идей, как украсить дом

Те, кто уже успел создать дома новогодний декор, проникаются праздничным настроением. А тем, кто только собирается это сделать, но не знает с чего начать, поможет наш небольшой обзор.

Многие из нас откладывают украшение квартиры до последнего, просто потому, что это кажется слишком затратным по времени и финансам. Мы подобрали 5 самых простых идей, которые помогут создать новогоднее настроение дома.

Рождественский венок

Классика жанра европейского рождества, которая с недавних пор стала привычным атрибутом и в российских домах. Действительно- традиционный рождественский венок из еловых веток сразу создают «ту самую атмосферу».

Тем более, что вариантов может быть очень много: канонический — с 4 свечами, или с мягкими игрушками, цветами, шарами, да чем угодно. Его можно повесить на дверь, поставить на стол. Можно купить в магазине, заказать у какой нибудь рукодельницы, посетить специальный мастер класс и сделать самим.

Новогодний домик

Игрушечный домик с окошком — та самая милота, от которой теплеет сердце даже у взрослых. Со свечками или гирляндами внутри, они украсят подоконники или полки. Конечно, их можно купить — но отдельное удовольствие — сделать такой домик самим, тем более, вместе с остальными домочадцами.

Ароматические свечи

Новогоднее настроение — это, как ни банально, аромат елки, мандаринов, корицы… И чего еще там по списку? В общем, еще один простой лайфхак — это аромасвеча в красивом тематическом подсвечнике. Тем более, что сейчас можно найти самые разные варианты от экономичных от роскошных

Гирлянда в детской

Конечно, особенно тщательно и трепетно готовятся к этом празднику семьи, в которых есть малыши. Создать ребенку сказку — вот к чему мы стремимся. Поэтому, детская обязательно должна быть хоть немного, но украшена. И не обязательно четко придерживаться классической атрибутики с елочными веточками. Яркая бумажная гирлянда — тоже поднимает настроение и намекает, что скоро каникулы.

Природный материал

Иногда перед нами стоит дилемма: на красивые дизайнерские украшения дома денег нет, а дешевые кажутся не красивыми. В этом случае простой выход в стиле хюгге — природные материалы и лаконичное стекло. Природа вульгарно выглядеть не может, поэтому можно создать пару новогодних украшений в скандинавском стиле.

Несколько шишек, покрашенных серебрянкой и декоративно раскиданных на полке, или сложенных в стеклянную вазочку и готово.