Новогодний макияж: металлические тени или классические стрелки?

В эти праздничные дни (и ночи!) можно позволить себе выглядеть по-настоящему блестяще. Тем более, что наступает год Металлической Крысы. Altapress.ru изучил instagram-аккаунты звездных визажистов и известных брендов и предлагает небольшую подборку актуальных новогодних мейков.

Металл — на веки

Так удачно совпало, что и зодиакальная хозяйка 2020 года любит металл, и бьюти-тренды сменили вектор с матовых текстур на блестящие. Тем более, для вечернего визажа. Поэтому нежное мерцание серебра и золота на веках — то, что нужно в самую главную ночь года. Правда, для равновесия известный визажист Елена Крыгина советует помаду выбрать матовую. Зато — красную! Как сделать такой действительно эффектный мейк она демонстрирует в своем инстаграме.

Просто блеск!

Впрочем, глянцевые губы — тоже актуальный вариант. Правда, не такой стойкий: все-таки после застолья блеск придется наносить снова. Но красота требует, как говорится. Тем более, что в наступающем 2020 блестящие губы будут в фаворе.

Модных решений несколько: с сиянием, влажным или сатиновым финишем. Самый праздничный — это, конечно металлический блеск и яркий сочный цвет, как в лимитированной серии профессионального бренда NYX.

Танцорша диско

Тем, кто хочет соответствовать трендам 70-х, в новогоднем макияже можно сделать блестящими и глаза, и губы. Только важно помнить, что в таком случае тени и помада должны быть близкой гаммы (самое модное полное совпадение) и одинаковыми по интенсивности цвета. Также важно, чтобы контур губ не был слишком четко очерчен, а ресницы и брови оставались нейтральными.

Ну , это уже классика…

Если перламутр и металл будут хорошо смотреться только на молодом лице, то классический вечерний мейк-ап со стрелками могут позволить себе женщины любого возраста. Эффектный женственный визаж в духе кинозвезд 60-х, но в современном прочтении демонстрирует известный визажист из США (в числе ее клиенток — супермодель Эшли Грэм) Кейт Джейн Хьюз. Кейт, кстати, тоже дама среднего возраста.