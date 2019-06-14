Образ невесты 2019: стилисты выбирают естественность

Свежее сияющее лицо и цветы в небрежных локонах — примерно так выглядит невеста 2019. Какой свадебный макияж и прическа невесты наиболее актуальны сейчас — читайте в обзоре altapress.ru.

Цветы в волосах

Когда, если не в этот день? Цветы в прическе смотрятся женственно и романтично, эффектно выглядят на фотографиях, прекрасно оттеняют цвет волос или глаз, сочетаются с нарядом в разных стилях — в общем, понятно почему этот тренд лета 2019 был принят на «ура».

Цветы могут быть как настоящими, так и искусственными (последние практичнее), как мелкими, так и крупными. Главный секрет успеха — вкус и мастерство стилиста, который сумеет их органично вплести в прическу, чтобы цветы продержались весь вечер.

Небрежный пучок

Конечно, создающий иллюзию небрежности. Объемный пучок в духе героинь юной Бриджит Бардо, из которого трогательно выбиваются боковые пряди — классика женственности и сексуальности на все времена.

Голливудская волна

Если волосы невесты средней длины, или она предпочитает более лаконичную укладку — всегда есть рецепт голливудских звезд прошлого, который с успехом практикуют и нынешние. Главное — это эффектно уложенная прядь у лица. При этом волосы могут быть как распущенные, так и собранные в гладкий пучок (если есть фата). Голливудская волна — эффектная укладка, бесчисленное количество раз повторяющаяся на ковровых дорожках и балах.

Макияж для невесты

Тренд на естественность и иллюзию максимальной натуральности продолжает царить во всех сферах, в том числе и в свадебной моде. Акцент на сияющую кожу — главный в макияже. Поэтому самое важное — это красивая, ровная, влажная кожа, которую стоит начать готовить как минимум за месяц до события с помощью легкого пилинга, увлажняющих сывороток и так далее. Остальное сделают визажист, а так же хороший праймер и хайлайтер.

Брови в актуальном свадебном макияже 2019 более естественные, пушистые, менее акцентированные и четкие. Зато объемные длинные ресницы по прежнему актуальны, особенно для торжества. Основные палитры визажа — все оттенки розового, а также цвет шампанского, золотистый и персиковый.